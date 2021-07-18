Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC'de vereceği müjdeye odaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-20 Temmuz tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret edecek.



Geçtiğimiz cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, 'Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var.' dedi.



'5 SENARYO GÜNDEMDE'



Erdoğan'ın ifadelerinin ardından çeşitli senaryolar ortaya atıldı. Yunan basını da Erdoğan'ın vereceği müjdeyi mercek altına aldı.



Ethnos'un, 'Erdoğan'ın Kıbrıs'ta açıklayacağı 5 müjdeli haber' başlıklı haberinde, müjdeli haberin bir 'sır' olarak saklandığı, ancak 5 senaryonun gündemde olduğu kaydedildi.







AZERBAYCAN - KKTC İLİŞKİLERİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı en önemli müjdelerden birinin, Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişkilere başlama kararı olabileceği kaydedildi.



Geçen kasım ayında Kapalı Maraş'ı ziyaret ettiği anımsatılan Erdoğan'ın, son yolculuğunda bu bölgeye tekrar gideceği belirtildi.



KAPALI MARAŞ VE BÖLGENİN STATÜSÜ



Ayrıca Kıbrıs adasındaki Rumların Maraş'taki evleriyle ilgili Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurmaları konusunda adımlar atılabileceği ve bu doğrultuda bölgede yeni açılımların gerçekleştirilebileceği aktarıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından KKTC hükümetinin, Maraş'ın askeri bölge statüsüne sahip bir bölümünü yeniden tanımlayabileceği ifade edildi.



GAZİMAĞUSA YAKINLARINA DENİZ ÜSSÜ



Haberde, Erdoğan'ın Gazimağusa yakınlarına yeni deniz üssü inşasına dair bir müjde açıklayabileceği ihtimaline dikkat çekildi.



'Askeri bölgenin şehrin 40 kilometre doğusundaki İskele limanına taşınması ve karargah haline getirilmesi planlanıyor.' denildi.



GEÇİTKALE'YE KALICI SİHA ÜSSÜ



Geçitkale askeri üssüne kalıcı Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üssünün kurulabileceği ihtimali paylaşıldı.



İlk Türk SİHA'sının Aralık 2019'da Geçitkale'ye indiği hatırlatıldı.



YENİ DOĞALGAZ KEŞFİ



'Son olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs açıklarında doğalgaz keşfiyle ilgili bazı iyi haberleri açıklayacağına dair söylentiler var.' denilen haberde, Türk sondaj ve araştırma gemilerinin geçen yıl Kıbrıs açıklarında bir dizi sondaj ve sismik araştırma gerçekleştirdiği bildirildi.