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Beşiktaş'ta akıllara durgun veren görüntü! CHP'li İBB'nin yapacağı iş anca bu kadar oluyor...

Beşiktaş'ta akıllara durgun veren görüntü! CHP'li İBB'nin yapacağı iş anca bu kadar oluyor...

Beşiktaş Akaretler'de bulunan ters durak görenleri şaşkına çevirdi. CHP'li İBB'nin işbilmezliği yüzünden otobüs bekleyenler durağı kullanamıyor.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 15:16
Beşiktaş'ta akıllara durgun veren görüntü! CHP'li İBB'nin yapacağı iş anca bu kadar oluyor...

CHP'li İBB'nin hizmet anlayışı vatandaşı perişan etmeye devam ediyor. Beşiktaş Akaretler'de bulunan bir İETT durağı, otobüs rotasının ters yönüne konumlandırıldı. Otobüs bekleyenler tarafından kullanılamayan durak, dinlenmek isteyen vatandaşlar tarafından kullanılır oldu. 

Her gün toplu taşıma ile yolculuk yapmak zorunda olan vatandaşlar bu duruma sitem etti. 

Durağın işlevsiz olması nedeni ile otobüs bekleyen vatandaşlar, otobüs durağı ibaresinin bulunmadığı bir büfenin önünde beklemeye, otobüslerde buradan yolcu almaya başladı.

Akaretler'deki durak, soluklanmak için oturacak yer arayanlar tarafından kullanıyor.

“ANLAMSIZ, MANTIKSIZ, ÇOK GARİP”


Yolculardan Metin Kaya, 'Herkes uzakta duruyor, ben de durağa girmedim. Zaten durakta duran da pek yok. Koltukların içe doğru olması gerekmez mi, insanların oturması için. Otobüs böyle geçiyor, kabul et ki, biri orada oturdu. Oturunca bankayı mı görecek? Böyle otobüsün geldiği yeri görmek lazım. Bankayı mı bekliyorsun ki, bankaya dönük bu durak? Anlamsız, mantıksız ve çok garip.” sözlerini kaydetti.



“BÜFELERİN ÖNÜNDE OTOBÜS BEKLİYORUZ”


Otobüs bekleyen başka bir yolcu ise, “Biz büfelerin önünde otobüs bekliyoruz. Normalde durakta beklememiz gerekiyor. Ters çevirdiler, o yüzden otobüsleri de kaçırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

13 DURAK TERS YAPILDI


İETT, 2010 yılında yapılan durağın bulunduğu kaldırımın dar ve arkasında bina girişi olması nedeniyle ters konumlandırıldığını açıkladı.

Yetkililer, 2010 yılında bu şekilde 13 durağın ters yapıldığını ancak bunlardan büyük bölümünün değiştirildiğini kaydetti.

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