CHP'de 25 milyonluk 'Togo' krizi! Savcılık Mansur Yavaş'ı soruşturmak için bakanlıktan izin istedi! İşte o belge

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın TOGO uyuşmazlığında görevini kötüyü kullandığını belirterek İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma için izin istedi. Bakanlığın o soruşturma belgesi ortaya çıktı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarının hukuksuz olduğuna karar vermişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yolsuzlukları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarına ilişkin yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi. Başsavcılığın yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın TOGO İkiz Kuleleri'ne ilişkin 13 Aralık 2019 tarihinde istinaf talebinden feragat işleminde bulunduğuna dikkat çekildi.