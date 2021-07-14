USD (Alış - Satış) : 8,60 - 8,62 EURO (Alış - Satış) : 10,19 - 10,21
Ana Sayfa.
Siyaset
CHP'de 25 milyonluk 'Togo' krizi! Savcılık Mansur Yavaş'ı soruşturmak için bakanlıktan izin istedi! İşte o belge

CHP'de 25 milyonluk 'Togo' krizi! Savcılık Mansur Yavaş'ı soruşturmak için bakanlıktan izin istedi! İşte o belge

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın TOGO uyuşmazlığında görevini kötüyü kullandığını belirterek İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma için izin istedi. Bakanlığın o soruşturma belgesi ortaya çıktı. Ankara 17. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarının hukuksuz olduğuna karar vermişti.

Siyaset / 14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:44
CHP'de 25 milyonluk 'Togo' krizi! Savcılık Mansur Yavaş'ı soruşturmak için bakanlıktan izin istedi! İşte o belge

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yolsuzlukları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarına ilişkin yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi. Başsavcılığın yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın TOGO İkiz Kuleleri'ne ilişkin 13 Aralık 2019 tarihinde istinaf talebinden feragat işleminde bulunduğuna dikkat çekildi.



SAVCILIK BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ


İstinaf talebinden feragati de içeren 'belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek' yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki almadan istinaftan feragat talebinde bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu talebin görevi kötüye kullanma suçunu kapsadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

DAİRE KARARI ESAS ALINDI


Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın görevi kötüye kullanma suçuna dayanak olarak Ankara 5. İdari Dava Dairesi'nin 30 Mart 2020 tarih ve 2020/401 esas sayılı kararı örnek gösterildi. Kararda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO Kuleleri dosyasında istinaftan feragat ederken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir yetki almadığını kabul ettiği açıkça görülüyor.

RÜŞVET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR


Ankara 17. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarının hukuksuz olduğuna karar vermişti.

25 MİLYON RÜŞVET SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR


Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor

Mansur Yavaş'ın YolsuzluklarıMansur Yavaş RüşvetTogo KuleleriMansur Yavaş'a SoruşturmaMansur Yavaş 25 Milyon Lira


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı