CHP'de 25 milyonluk 'Togo' krizi! Savcılık Mansur Yavaş'ı soruşturmak için bakanlıktan izin istedi! İşte o belge

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yolsuzlukları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Mansur Yavaş'ın TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarına ilişkin yargı harekete geçti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nun; CHP eski Ankara Milletvekili ve Ankara Ticaret Odası Eski Başkanı Sinan Aygün'ün şikayeti üzerine İçişleri Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi. Başsavcılığın yazısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın TOGO İkiz Kuleleri'ne ilişkin 13 Aralık 2019 tarihinde istinaf talebinden feragat işleminde bulunduğuna dikkat çekildi.











SAVCILIK BAKANLIKTAN SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ

DAİRE KARARI ESAS ALINDI

RÜŞVET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

25 MİLYON RÜŞVET SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstinaf talebinden feragati de içeren 'belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek' yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karar alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden yetki almadan istinaftan feragat talebinde bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu talebin görevi kötüye kullanma suçunu kapsadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mansur Yavaş'ın görevi kötüye kullanma suçuna dayanak olarak Ankara 5. İdari Dava Dairesi'nin 30 Mart 2020 tarih ve 2020/401 esas sayılı kararı örnek gösterildi. Kararda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin TOGO Kuleleri dosyasında istinaftan feragat ederken Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir yetki almadığını kabul ettiği açıkça görülüyor.Ankara 17. İdare Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, TOGO İkiz Kuleleri'ni mühürlemesi ve ruhsatlarının iptali kararlarının hukuksuz olduğuna karar vermişti.Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi hakkındaki 25 milyon lira rüşvet istedikleri iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor