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Evlat nöbeti tutan ailelerden kendilerini görmezden gelen CHP'li vekile sert tepki!

Evlat nöbeti tutan ailelerden kendilerini görmezden gelen CHP'li vekile sert tepki!

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde PKK tarafından kaçırılan evlatları için nöbet tutan aileler, kaldıkları otele gelen fakat kendilerini görmeden otelden çıkış yapmak isteyen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin önünü keserek tepki gösterdi. Ailelerin, "Dört tane ağaç için dünyayı yıktınız, adalet yürüyüşü yaptınız, biz insan değil miyiz, gelin bizim için de bir yürüyüş yapalım. Evlatlarımızı siz de HDP'den isteyin" sözlerine CHP'li vekil, "Çocuklarınızı hep beraber devletten isteyelim" diyerek yanıt verdi.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 21:15
Evlat nöbeti tutan ailelerden kendilerini görmezden gelen CHP'li vekile sert tepki!

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 668’inci gününde de devam ediyor.

AİLELERİ GÖRÜNCE ARKA TARAFTAN ÇIKMAK İSTEDİ! 

Bulundukları otelde yemeğe gelen CHP'li vekil Ali Haydar Hakverdi, aileleri görünce arka taraftan çıkmak istedi, durumu fark eden aileler aracın önünü kesti.

Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, oturdukları yerde ailelerin “Evlatlarımızı siz de HDP’den isteyin” isteğine “Gelin beraber devletten isteyelim” diyerek yanıt verdi. Bu sözler sonrası acılı aileler, CHP'li vekile sert şekilde tepki gösterdi.

Evlatlarını HDP kaçırdığını belirten ailelerden kaçmak isteyen Hakverdi, Genel Başkan Yardımcısı ile görüşme sağlayarak yarın aileleri ziyarete geleceği sözü vererek aracına binip gitti.

Yaklaşık 1 saat süren gerginlik anında aileler sinir krizi geçirdi.

DERDİNİZE ORTAK OLMAZSA İSTİFA EDERİM!

Aileler Genel Başkanının neden kendilerini görmediğini ve bir gün bile gelmediğini söyleyince Hakverdi, “Ben bu birlikteliği sağlayacağım, açık yüreklilikle konuşacaksınız, eleştirin derdinize ortak olmazsa ben istifa ederim” deyince ailelerde 668 gündür neden istifa etmediğini sordu.

Evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, "Siz HDP’ye destek veriyorsunuz, destek vermemiş olsaydınız çocuklarımız gelecekti. Genel Başkanınız ‘dostlarımızla iktidar olacağız’ demiyor muydu ’Dostlarınız kimdir, HDP’dir, Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk’ün partisi ne işi ver terör örgütüyle" diye konuştu.

Bir başka nöbet tutan baba Celil Begdaş ise gezi olaylarından bahsederek “4 tane ağaç için dünyayı yıktınız, adalet yürüyüşü yaptınız, biz insan değil miyiz, gelin bizim içinde bir yürüyüş yapalım Ankara’ya kadar önden yürü yürüyeceğim” şeklinde konuştu.

BEN BAKAN OLSAM BUGÜN ÇÖZERİM! 

Hakverdi, “Bu iş kimin sorunu kim çözecek” diye ailelere sorunca aileler ise “siz çözeceksiniz” deyince Hakverdi, “Ben bakan olsam bugün çözerim” dedi.

Nöbetteki Abdullah Demir isimli vatandaş ise, “Seni kim Meclise gönderdi millet gönderdi, biz 2 yıldır bu kapıda hastalık kış demeden neden bizi görmemezlikten geliyorsun, sen benim yerimde olsan çocuğunu Amerikan’ın eline verseler kardeş kardeşe vursa sen nasıl milletvekilisin Mecliste duruyorsun da benimle beraber mücadele etmiyorsunuz nasıl milletvekili olabilirsiniz” diyerek tepki gösterdi.

BUNU DEVLETTEN İSTEYELİM! 

Hakverdi, "Bu mücadeleyi nasıl yapalım mesela kimden isteyelim bunu devletten isteyelim" deyince ailelerden Hakverdi’ye cevap baba Aydın’dan geldi.

Aydın, “Yok devletten değil siz devleti hep kışkırtıyorsunuz, devlet benim çocuğumu dağa göndermemiş, benim çocuğumu HDP, PKK’ya sattı, biz senden rica ediyoruz sen bize çocuklarımızı devletten isteyelim diyorsun, benim çocuğumu devlet götürmemiş HDP götürmüş, devletten olmasa çoktan bize katliam yapmışlardı” dedi.

Hakverdi, "Biz buraya 18 vekil geldik, temsiliyet olarak bir görüşme yapalım, ben bu işte yetkili değilim genel başkan yardımcımız var onunla konuşalım ben çok istiyorum konuşalım" deyince aileler çadıra davet etti.

CHP'li vekil, ailelerden birinin cep telefonu numarasını alarak, "Yarın uygun saate size gelelim, bir söz anlaşması yapalım, biz bize gerçekten konuşalım, çıkalım beraber açıklama yapalım söz mü, bunu nasıl yapacağız genel başkan yardımcımızla konuşacağım bir araya geleceğiz söz" diyerek yarın görüşmek üzere ailelerin yanından ayırıldı.

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