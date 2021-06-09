Adalar Belediyesi'nde bir skandal daha! Onlarca at ölmüştü! Şimdi de zabıtalarla ilgili gerçek ortaya çıktı...

Adalar Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüklere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinin aldığı karar sonrası İBB yönetimi faytonlara koşulan atları sahiplendi. Bu atlardan 978 tanesi kaybolurken, 226 tanesi ise süreç içerisinde bakımsızlıktan öldü. Adalar CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat da İBB adına yasa dışı olarak görevlendirilerek atların ada dışına çıkartılması işini yürüttü. Çıkan haberler sonrasında Akpolat atlarla çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından sildi. Ancak Adalar'da atlarla alakalı skandallar bitmedi.



CHP İLÇE BAŞKANI BİRE BİR GÖRÜŞÜYOR



Zabıta Daire Başkanlığı süreç içerisinde 20 tane atı sahiplenerek atlı zabıta birimini kurdu. Atlı zabıtalar Adalar'da 18 erkek 2 kadın olmak üzere atlı zabıta personelleri Eylül 2020'de görev yapmaya başladı. Ancak Adalar'da atlara binen kişilerin zabıta memuru olmadığı, Büyükada'daki İSPARK ahırlarında görevli seyisler olduğu öne sürüldü. 21 ve 26 Mayıs tarihlerinde meclis üyeleri tarafından iki kere reddedilen Adalar Belediyesi 2020 yılı Kesin Hesabı'nda ise Zabıta Memuru ve Zabıta Destek Elemanı alımı görülmezken, CHP İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın ise sosyal medya hesaplarından devamlı paylaştığı 'adanın atlarına adalı zabıtalar biniyor' haberlerinin tamamının uydurma olduğu ortaya çıktı. Bu elemanlarla CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın bire bir görüştüğü öne sürülürken atlara binenlerden birinin ise CHP Adalar Gençlik Kolu Başkanı Enver Göksel Altepe olduğu görüldü. Altepe'nin seyis olarak çalıştığı, haftada iki kere gidip imza attığı öne sürüldü.







KANUNA TAMAMEN AYKIRI UYGULAMA



Konuya ilişkin vatandaşlar tarafından yapılan bir yorumda ise 'Bu kişilerin mevcut durumları itibariyle Zabıta olması kanunen söz konusu dahi olamaz. Zabıta olabilmeleri için belirlenen şartları karşılamış olmaları ve kriterlerinin uyması gerekmektedir. Bu kişilerin ancak dönemsel olarak işe alınan Zabıta Destek Personeli olabilecekleri düşünülebilir ama böyle bir durumda da yanlarında gerçek Zabıta olmadan göreve çıkmaları yönetmeliğe uygun değil. Yani burada da bir sıkıntı var. Bir diğer husus ise bu kişiler Zabıta Destek Personeli ise kılık kıyafet yönetmeliğine göre onları gerçek Zabıtalardan ayıran bir üniforma giymeleri gerekmektedir. Çoğunuz görmüşsünüzdür kadrolu Zabıtalar mavi üniforma giyerken Zabıta Destek Personelleri kırmızı bir üniforma giyerler.



Bu kişiler ise doğrudan kadrolu Zabıta üniforması giyiyorlar. Bu kişiler kadroya alındıysa hukuksuz bir işlem yapılmış demektir ki bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Bu kişiler kadrolu değilse ki olmadıkları belli, o zaman uygulamada hata üstüne hata yapılıyor demektir. Ayrıca bu kişilerin hem Zabıta hem de Seyis olmaları da mevzuata tamamen aykırıdır. Destek Personeli bile olsa bir Zabıtaya olağanüstü haller dışında Zabıtalık görevinden başka bir görev verilemez bu kanunen mümkün değil. İsteyenler bunu Zabıta Yönetmeliğinde görebilirler. Böyle bir durumda bu kişilerin taşeron ya da dönemsel işçi oldukları anlaşılıyor ve mevzuata aykırı şekilde bu kişilere zabıta görünümü verilerek görev yaptırılıyor demektir. Bir müfettiş bu konuyu incelerse başları çok ağrıyacaktır. Son olarak siyasi bir partinin temsilcisi etik olarak bu tür işlerin içerisinde asla yer almamalı şayet maaş alacaksa gençlik kolları başkanlığından ayrılmalıdır' denildi.