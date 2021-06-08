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Aldatıldığınızı Nasıl Anlarsınız? Aldatıldığınızı Anlamanın 5 Yolu!

Aldatılıyor muyum? Sorusunun cevabını bulmanız artık çok kolay! Birbirinden farklı yöntemlerle sevgilinizin sizi aldatıp aldatmadığını öğrenebilirsiniz. İlk olarak yapmanız gereken…

KADIN / 8 Haziran 2021 Salı 10:06
Aldatıldığınızı Nasıl Anlarsınız? Aldatıldığınızı Anlamanın 5 Yolu!


İlişkilerde kimi zaman ciddi problemler meydana gelebiliyor. Aldatılma korkusunun getirdiği güvensizlik ve şüphe duygusu ile yaşamak ise neredeyse imkansız. Sizler de pek çok kişi gibi aldatıldığımı nasıl anlarım? Sorusunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. İlk aşamada aldatılma korkusu yaşayıp yaşamadığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar aldatılma korkusu yaşayan kişilerin aldatılmadığı halde aldatıldığını düşündüğü konusunda uyarıyor. Ortada bir sebep yokken aldatılma psikolojisi içerisine girdiyseniz bu durumda derin bir nefes alabilirsiniz.

1-Sevgiliniz Sizi Ne Kadar Tanıyor?


Sevgiliniz sizi ne kadar tanıyor? Bu konu hakkında hiç düşündünüz mü? İlişkilerde meydana gelen aldatılma korkusunun temelinde çiftlerin birbirini yeteri kadar tanımaması yer alır. Sevgiliniz sizinle yeteri kadar zaman geçirmemesi, derdinizi dinlememesi ya da hoş sohbetler etmek istememesi aldatılma konusunda ciddi şüphelere düşmenize sebep olabilir. Bu durumda çiftler arasında büyük problemler meydana gelebilir. Siz de sevgilim beni aldatıyor mu? sorusu üzerinde düşünüyorsanız aranızdaki iletişime bakabilirsiniz. Aldatan erkek genellikle iletişim kurmaktan kaçarken aldatan kadın ise iletişim seviyesini arttırmaktadır. Bu durumda sevgiliniz sizi aldatıyor mu? sorusunu cevaplandırmanız oldukça kolay olacak!

2-Kavga Etmeye İstekli mi?


Sevgilinizin sizi aldattığını nasıl anlarsınız maddelerinden bir diğeri ise kavgadır. Ortada hiçbir şey yokken gereksiz yere kavga çıkması ilişkilerde ciddi küslüklere sebep olabilir. Kavgadan sonra yazmayan erkek genellikle hayatına kısa bir mola arıyor olabilir. Bu sebeple sürekli kavga çıkaran sevgili tarafından aldatılma oranınız artabilir! Bu durumda kavgadan sonra ilk mesaj oldukça önemlidir. Sevgilinizin tartışma sonrası hareketlerine bakarak sizi aldatıp aldatmadığını anlayabilirsiniz.

Aldatıldığınızı Nasıl Anlarsınız? Aldatıldığınızı Anlamanın 9 Yolu!

3-Sosyal Medya Hesaplarında Fotoğrafınızı Paylaşıyor mu?


Günümüzde sosyal medya hesapları herkes tarafından kullanılıyor. Fotoğrafların paylaşıldığı sosyal medya hesaplarında sevgiliniz sizinle fotoğraf paylaşmıyor mu? bu durumda şüphelenmekte haklısınız! Herkes ve her şey sosyal medya hesaplarında paylaşılırken fotoğraf atmayan sevgili çeşitli hatalar yapıyor olabilir! Sevgiliniz sosyal medyada fotoğrafınızı paylaşmıyorsa şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Araştırmalara göre sosyal medya hesaplarına fotoğraf atmayan erkeklerde aldatma oranı oldukça fazladır. Sizler de sevgilinizin sizi paylaşıp paylaşmadığına bakarak aldatılıp aldatılmadığınızı öğrenebilirsiniz. Sevgilim beni aldatıyor mu? sorusunu soranların bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.

4-Sevgilinizin Arkadaşlarını Tanıyor musunuz?


Aldatıldığınızı anlamanın en kolay sevgilinizin arkadaşlarından geçiyor! Sevgiliniz sizi arkadaşlarıyla tanıştırmıyor mu? bu durumda sevgilinizin arkadaş ortamından şüphe duyabilirsiniz. Sevgilim beni arkadaşlarıyla tanıştırmıyor diyen pek çok kişinin aldatan sevgili problemi yaşadığı görülmektedir. Sevgilim beni arkadaşlarına anlatmıyor diyorsanız bu durumda çeşitli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.

Kavga Etmeye İstekli mi?

5- Sevgiliniz Size Kötü Davranıyor mu?


İlişkilerde bağımlılık bazen kötü sonuçlar doğurabiliyor. Sevgilim bana kötü davranıyor diyen kadın ve erkeklerin sayısı oldukça artarken sevgilinize karşı şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Sevgilim beni aldatıyor mu? sorusunu kendinize soruyorsanız bu durumda size nasıl davrandığına bakabilirsiniz. Aldatan sevgili hareketleri arasında dikkat edilmesi gereken en büyük hareket sevgilinizin davranışlarıdır. Aldatan sevgili karşı tarafı manipüle edecek hareketlerde bulunur. Bu sebeple sevgiliniz sürekli sizi eleştiriyorsa şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Aynı zamanda sevgiliniz sizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsa da aldatılmanız söz konusu olabilir.


İşte aldatıldığını nasıl anlarsın sorusunun 5 farklı cevabı! Bu 5 yol işe aldatıldığını öğrenmek çok kolay! Sizler de ilişkinizdeki problemleri bu maddelere bakarak tespit edebilirsiniz. Aldatılıyor musunuz? Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Tüm sorularınızın cevabı bu maddeler arasında yer alıyor.

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