Aldatıldığınızı Nasıl Anlarsınız? Aldatıldığınızı Anlamanın 5 Yolu!



İlişkilerde kimi zaman ciddi problemler meydana gelebiliyor. Aldatılma korkusunun getirdiği güvensizlik ve şüphe duygusu ile yaşamak ise neredeyse imkansız. Sizler de pek çok kişi gibi aldatıldığımı nasıl anlarım? Sorusunun cevabını arıyorsanız doğru yerdesiniz. İlk aşamada aldatılma korkusu yaşayıp yaşamadığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar aldatılma korkusu yaşayan kişilerin aldatılmadığı halde aldatıldığını düşündüğü konusunda uyarıyor. Ortada bir sebep yokken aldatılma psikolojisi içerisine girdiyseniz bu durumda derin bir nefes alabilirsiniz.





1-Sevgiliniz Sizi Ne Kadar Tanıyor?



2-Kavga Etmeye İstekli mi?



3-Sosyal Medya Hesaplarında Fotoğrafınızı Paylaşıyor mu?



4-Sevgilinizin Arkadaşlarını Tanıyor musunuz?



5- Sevgiliniz Size Kötü Davranıyor mu?



Bu konu hakkında hiç düşündünüz mü? İlişkilerde meydana gelen aldatılma korkusunun temelinde çiftlerin birbirini yeteri kadar tanımaması yer alır. Sevgiliniz sizinle yeteri kadar zaman geçirmemesi, derdinizi dinlememesi ya da hoş sohbetler etmek istememesi aldatılma konusunda ciddi şüphelere düşmenize sebep olabilir. Bu durumda çiftler arasında büyük problemler meydana gelebilir. Siz desorusu üzerinde düşünüyorsanız aranızdaki iletişime bakabilirsiniz. Aldatan erkek genellikle iletişim kurmaktan kaçarken aldatan kadın ise iletişim seviyesini arttırmaktadır. Bu durumdasorusunu cevaplandırmanız oldukça kolay olacak!Sevgilinizin sizi aldattığını nasıl anlarsınız maddelerinden bir diğeri ise kavgadır. Ortada hiçbir şey yokken gereksiz yere kavga çıkması ilişkilerde ciddi küslüklere sebep olabilir.genellikle hayatına kısa bir mola arıyor olabilir. Bu sebeple süreklii tarafından aldatılma oranınız artabilir! Bu durumda kavgadan sonra ilk mesaj oldukça önemlidir. Sevgilinizin tartışma sonrası hareketlerine bakarak sizi aldatıp aldatmadığını anlayabilirsiniz.Günümüzde sosyal medya hesapları herkes tarafından kullanılıyor. Fotoğrafların paylaşıldığı sosyal medya hesaplarındabu durumda şüphelenmekte haklısınız! Herkes ve her şey sosyal medya hesaplarında paylaşılırken fotoğraf atmayan sevgili çeşitli hatalar yapıyor olabilir!şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Araştırmalara göre sosyal medya hesaplarına fotoğraf atmayan erkeklerde aldatma oranı oldukça fazladır. Sizler de sevgilinizin sizi paylaşıp paylaşmadığına bakarak aldatılıp aldatılmadığınızı öğrenebilirsiniz.sorusunu soranların bu konuda dikkatli olması gerekmektedir.Aldatıldığınızı anlamanın en kolay sevgilinizin arkadaşlarından geçiyor!bu durumda sevgilinizin arkadaş ortamından şüphe duyabilirsiniz. Sevgilim beni arkadaşlarıyla tanıştırmıyor diyen pek çok kişinin aldatan sevgili problemi yaşadığı görülmektedir. Sevgilim beni arkadaşlarına anlatmıyor diyorsanız bu durumda çeşitli konuşmalar gerçekleştirebilirsiniz.İlişkilerde bağımlılık bazen kötü sonuçlar doğurabiliyor. Sevgilim bana kötü davranıyor diyen kadın ve erkeklerin sayısı oldukça artarken sevgilinize karşı şüphelerinizde haklı olabilirsiniz.? sorusunu kendinize soruyorsanız bu durumda size nasıl davrandığına bakabilirsiniz. Aldatan sevgili hareketleri arasında dikkat edilmesi gereken en büyük hareket sevgilinizin davranışlarıdır. Aldatan sevgili karşı tarafı manipüle edecek hareketlerde bulunur. Bu sebeple sevgiliniz sürekli sizi eleştiriyorsa şüphelerinizde haklı olabilirsiniz. Aynı zamanda sevgiliniz sizi sürekli başkalarıyla kıyaslıyorsa da aldatılmanız söz konusu olabilir.İşte aldatıldığını nasıl anlarsın sorusunun 5 farklı cevabı! Bu 5 yol işe aldatıldığını öğrenmek çok kolay! Sizler de ilişkinizdeki problemleri bu maddelere bakarak tespit edebilirsiniz.Tüm sorularınızın cevabı bu maddeler arasında yer alıyor.