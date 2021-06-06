Elon Musk'ın başı dertte! Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk'ı tehdit etti! 'Bizi bekleyin...'

Hacker grubu Anonymous, SpaceX ve Tesla CEO'su olan Elon Musk'ı kripto para piyasalarını manipüle etmekle suçlayarak, paylaştığı video ile tehdit etti.



Anonymous paylaşımında, 'Milyonlarca perakende yatırımcı, hayatlarını iyileştirmek için kripto kazançlarına gerçekten güveniyordu. Tabii ki, yatırım yaptıklarında riskleri biliyorlarda ancak tweetleriniz ortalama çalışan bir insanı açıkça görmezden geliyor.' ifadelerini kullandı.



Gerçekleştirdiği siber saldırılarla bilinen Anonymous, 'Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz Anonymous! Biz lejyonuz. Bizi bekleyin,' ifadelerini kullandı.



MUSK TWEET ATTI



Musk, bu örtülü tehdidin ardından doğrudan bir açıklama yapmadı. Ancak yaklaşık 20 dakika sonra, 'Nefret ettiğiniz şeyi öldürmeyin, sevdiğinizi koruyun' şeklinde bir paylaşımda bulundu.



Elon Musk'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar kripto para piyasalarında büyük dalgalanmalara neden oluyor.



Musk ilk olarak olarak sosyal medya hesabı üzerinden kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin paylaşımı yapmış ve kripto para bu paylaşımların ardından rekor seviyelere çıkmıştı.



Daha sonra elektrikli otomobil markası Tesla'nın Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklayan Musk, Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zararı bahane ederek bu kararından geri adım attı. Söz konusu gelişmelerin ardından Bitcoin ve diğer kripto paralar sert değer kayıpları yaşadı.



KIRIK KALP MİLYONLARCA DOLARI UÇURDU



Bitcoin'e karşı tavır alan ve her fırsatta Dogecoin'i parlatmaya çalışan Musk son olarak, paylaştığı kırık kalp emojili tweet nedeniyle milyarlarca dolarlık satışa sebep oldu.



Binance'ın sahibi Changpeng Zhao, hedefine milyarder iş adamı Elon Musk'ı koyarken Tesla otomobillerini de örnek göstermişti.



Zhao 'Araba çalıştırmak için kullanılan elektrik çevre dostudur. Dünyanın en verimli finansal ağlarını çalıştırmak için kullanılan elektrik çevresel bir sorundur' paylaşımını yapmıştı.