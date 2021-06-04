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Trump'tan Netanyahu açıklaması: Trump gibi tarihin kirli çöplüğüne atılacak!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, rakiplerinin koalisyon hükümeti kurmasıyla iktidardan düşmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı Trump gibi tarihin çöplüğüne atılacağını söyledi.

Dünya / 4 Haziran 2021 Cuma 00:34
Trump'tan Netanyahu açıklaması: Trump gibi tarihin kirli çöplüğüne atılacak!

Zariften Netanyahu açıklaması: Trump gibi tarihin çöplüğüne atılacak[Fotoğraf: Reuters]ABONE OLİran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, rakiplerinin koalisyon hükümeti kurmasıyla iktidardan düşmesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, eski ABD Başkanı Trump gibi tarihin çöplüğüne atılacağını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya atıfta bulunduğu Twitter'da şu mesajı verdi:

"Netanyahu da Bolton, Trump ve Pompeo gibi İran karşıtı komplocu ortaklarının tarihin çöplüğüne yaptığı utanç verici yolculuğa katıldı."

İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Bu kader, İranlıların zarar görmesini arzulayanlar için birkaç bin yıl boyunca tekrarlandı. Rotayı değiştirme zamanı" dedi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti. Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid'e vermişti.

Netanyahu’yu koltuğundan edecek koalisyon hükümetinin kurulabilmesi için 14 Haziran’a kadar Mecliste güvenoyu alarak yemin etmesi gerekiyor.

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