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Annesinin öldürülmesine tanık olan genç yaşadığı kabusu anlattı! "Telle ayaklarımı bağlayıp..."

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ankara'da bir kadın cinayeti daha işlendi. Mehmet Erdoğan isimli adam eşi Opr. Dr. Zeynep Erdoğan'ı vahşice öldürdü. O korkunç anlara öldürülen kadınının oğlu da tanık oldu. İşte korkunç cinayete tanık olan olan gencin ifadesi...

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 16:00
Annesinin öldürülmesine tanık olan genç yaşadığı kabusu anlattı!

Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye bu sefer de Zeynep Erdoğan cinayetini konuşacak. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mehmet Erdoğan'la ikinci evliliğini yapan doktor Zeynep Erdoğan arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Mehmet Erdoğan 9 aylık eşi Zeynep Erdoğan'ı evlerinde bıçaklayarak öldürdü.

Türkiye2nin gündemimne bomba gibi düşen cinayetin ardından Zeynep Erdoğan'a ne oldu? Zeynep Erdoğan nasıl öldürüldü? soruları merak edildi. Korkunç cinayete tanık olan Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Ahmet A. olay günü yaşananları açıklığa kavuşturdu. 

'ANNEMDEN SÜREKLİ PARA İSTİYORDU'



Ahmet A., savcılıkta verdiği ifadesinde, annesinin Mehmet Erdoğan ile internetten tanıştığını ve 2020 yılının Haziran ayında evlendiklerini kaydetti. Ahmet A, 'Evlenmeden kısa süre önce annemden 60 bin lira istediğini biliyorum. Evlendikten sonra da hem Mehmet hem de kardeşi B.E., iş kuracakları vaadiyle annemden sürekli para istiyorlardı. Annem bir süre sonra para vermemeye başladı. Bu dönemde evde 300 bin lira değerinde altın ve para çalındı. Bunun dışında Mehmet Erdoğan annemin kredi kartlarını da kullanıyordu. Annem bu kişinin gerçek yüzünü görünce boşanmak istedi. Bu nedenle sürekli kavga çıkıyordu. Bu kavgalardan birinde annemin boğazını sıkınca şikayetçi olduk ve uzaklaştırma kararı alındı' dedi.

'ALTINLARI ÇALDI'


Mehmet Erdoğan'ın, paraya ihtiyacı olduğu için altınları kendisinin çaldığını itiraf ettiğini, aldığı bütün paraları geri ödeyeceğini söyleyerek, annesinin kendisini affetmesini sağladığını anlatan Ahmet A., 'Annem kendisine son bir şans vereceğini söyledi. Şahsın itirafları sırasında yanlarındaydım. Tekrar bizimle yaşamaya başladı ancak anneme koronavirüs salgınından dolayı işlerinin iyi gitmediğini, işleri düzeldikten sonra aldığı paraları ödeyeceğini söyledi. Kısa bir süre sonra evden yine altın çalındı. Şahıs bu altınları da kendisinin aldığını sonra itiraf etti. Annem artık bu kişiden kurtulmak istiyordu. Olaydan bir gün önce de üçümüz evdeydik. Saat 24.00 sıralarında annem uyumak için odasına gitti. Ben de bir süre annemin yanında bekledim uyuyunca kendi odama geçtim' diye konuştu.


'EL VE AYAKLARIMI İPLE BAĞLADI'


Başına sert darbe aldıktan sonra uyandığını anlatan Ahmet A., 'O anları hayal meyal hatırlıyorum. Mehmet el ve ayaklarımı iple bağladı. Ben kurtulmak için uğraşırken elindeki odun ile yine kafama vurdu. Çırpınarak ayaklarımdaki bağdan kurtuldum. Terasa çıkan Mehmet, daha sonra getirdiği telle tekrar ayaklarımı bağladı sonra beni sürükleyerek bodrum kata indirdi. Bu sırada, 'Çanta nerede' diye soruyordu. Sorduğu çantanın içinde anneme ait önemli evrak ve para vardı. Çantanın yerini söylemedim. Şahıs beni bodruma indirdiğinde yerde karton, yastık ve battaniye vardı. Bunları görünce bana yapacaklarını planladığını anladım. Beni bodruma kapattıktan sonra gitti' diye konuştu.



'ANNEMİN ÖLDÜĞÜNÜ POLİS GELDİĞİNDE ÖĞRENDİM'


Mehmet Erdoğan'ın sabaha karşı tekrar yanına geldiğini aktaran Ahmet A., 'İkinci geldiğinde bana pide ve içecek getirdi. Bir süre başımda dikelip sigara içti. Hiçbir şey söylemeden gitti. Gidince sürüne sürüne merdivenlerden çıktım. Burnumla dış kapıyı açarak dışarı çıktım ve çevredekilerden yardım istedim. Polis geldiğinde annemin öldürüldüğünü öğrendim. Şahıstan şikayetçiyim' dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Zeynep Erdoğan'ın, evlendikten yaklaşık 3 ay sonra Mehmet Erdoğan'ı şiddet uyguladığı için şikayet ettiği, soruşturma sonucu şüpheli hakkında 'eşe karşı kasten yaralama' suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı ortaya çıkmıştı.

Yine Zeynep Erdoğan'ın şikayeti üzerine Mehmet Erdoğan hakkında 'Güveni kötüye kullanma' suçundan da ayrı soruşturma yürütüldüğü belirlenmişti.


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