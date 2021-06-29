Annesinin öldürülmesine tanık olan genç yaşadığı kabusu anlattı!

Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Türkiye bu sefer de Zeynep Erdoğan cinayetini konuşacak. Ankara'nın Çankaya ilçesinde Mehmet Erdoğan'la ikinci evliliğini yapan doktor Zeynep Erdoğan arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Mehmet Erdoğan 9 aylık eşi Zeynep Erdoğan'ı evlerinde bıçaklayarak öldürdü.



Türkiye2nin gündemimne bomba gibi düşen cinayetin ardından Zeynep Erdoğan'a ne oldu? Zeynep Erdoğan nasıl öldürüldü? soruları merak edildi. Korkunç cinayete tanık olan Zeynep Erdoğan'ın ilk evliliğinden olan oğlu Ahmet A. olay günü yaşananları açıklığa kavuşturdu.





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