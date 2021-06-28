Haftalık Burç Yorumları: 28 Haziran-4 Temmuz 2021 Haftalık Burç Yorumları

28 Haziran 4 Temmuz haftası burç yorumları, tutulmadan sonraki dönemde rahatlamalar olacağının sinyalini veriyor. Astroloji severlerin merakla beklediği haftalık burç yorumları nasıl? Temmuz ayında burçları neler bekliyor? 28 Haziran 4 Temmuz haftalık burç yorumları nasıl olacak? İşte 28 Haziran 4 Temmuz 2021 haftalık burç yorumları…
28 Haziran-4 Temmuz haftası haftalık burç yorumları geçtiğimiz hafta gerçekleşen Oğlak Dolunayının etkisiyle geçecek. Ayrıca Mars, Uranüs ve Satürn zorlu açıları beklenmedik olaylara neden olabilecek. Merkür retro hareketini bitirdiği için yeni başlangıçlar ve olumlu gelişmeler burçlar üzerinde etkisini gösterecek.
Yükselen Koç Burcu Haftalık Yorum
Bu hafta içinizden gelen derin bir enerji hissedebilirsiniz. Bu enerjiyi size en yararlı gelecek şekilde kullanın. Kavgalara ve öfke patlamalarına dikkat edin. Meslek ve iş hayatınıza ağırlık vermekte fayda var. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık koç burcu yorumu
sizlere bu hafta işe odaklanmanızı öneriyor.
Yükselen Boğa Burcu Haftalık Yorum28 Haziran 4 Temmuz haftalık burç yorumu
bu haftayı kendi evinizde geçirmeniz ve içinizde yönelmeniz konusunda sinyal veriyor. Bu hafta ailevi sorunlara dikkat etmenizde fayda var.
Yükselen İkizler Burcu Haftalık YorumYükselen ikizler burçları
bu hafta iş hayatında olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevreyle sohbet etmek ve dertleşmek sorunları azaltabilir. Maddi konularda savurgan olmamaya dikkat edin.
Yükselen Yengeç Burcu Haftalık Yorum
Haftalık Yengeç burcu yorumu bu hafta özel hayatınız yerine işinize odaklanın. Kıskanç ve baskıcı tavırlardan kaçınmalısınız.
Yükselen Aslan Burcu Haftalık Yorum
Açık ve ormanlık havalarda vakit geçirin. Çalışma arkadaşlarına ve iş ortamına dikkat edin. Seyahat planları yapabilir ve uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Yükselen aslan burcu haftalık yorumu bu hafta ani kararlar vermemenize dikkat çekiyor.
Yükselen Başak Burcu Haftalık Yorum
Yükselen Başak burcu bu hafta sosyalleşmek yerine kendi kendinize vakit geçirin. Aşk hayatınızda fedakarlık dengesini iyi kurmalısınız. 28 Haziran 4 Temmuz 2021 haftalık başak burcu yorumu nu hafta eleştirilerin sizi yorabileceğinin sinyalini veriyor.
Yükselen Terazi Burcu Haftalık Yorum
Yükselen terazi burçları
bu hafta yatırımlardan ve maddi konulardan uzak durun. Aşk ilişkilerinde her ne kadar şanssız hissetseniz de gökyüzü sizi destekliyor.
Yükselen Akrep Burcu Haftalık Yorum
Aşk hayatınızda otoriter ve fazla sert davranmayın. Yükselen akrep burçları bu hafta karşınızdaki kişiler sinirinizden çok fazla etkilenebilir. Ailevi konular yerine işinize odaklanın.
Yükselen Yay Burcu Haftalık YorumYükselen yay burçları
bu hafta ailevi sorunlarla karşılaşabilirsiniz ancak kesinlikle fevri davranmamalısınız. Hobilerinize vakit ayırmak size iyi gelebilir. Tersliklere değil olumlu olaylara odaklanın.
Yükselen Oğlak Burcu Haftalık Yorum
Yükselen Oğlak burcu
bu hafta çevrenizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda fazla savurgan davranmamaya dikkat edin. Ailenizle vakit geçirmek size iyi gelecektir. Haftalık oğlak burcu yorumu çevrenize karşı dikkatli olmanız gerektiğinin sinyallerini veriyor.
Yükselen Kova Burcu Haftalık Yorum
Haftalık Kova burcu yorumu
sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekebilir uyarısını yapıyor. Yükselen kova burçları bu hafta özellikle beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin. Partnerinize karşı daha olgun yaklaşmak ilişkinizi iyileştirecektir.
Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorum
Yükselen balık burcu haftalık yorumu
bu hafta işinize odaklanmak size iyi gelecektir. İletişim kurmak isterken fazla ve yüksek tepkiler vermemeye dikkat edin. Sosyal çevrenizden beklediğiniz ilgiyi göremeyebilirsiniz.
Astrolog Eda Doğan'ın kaleminden haftalık burç yorumları
her hafta Beyaz Gazete'de! 28 Haziran 4 Temmuz haftalık burç yorumları
…