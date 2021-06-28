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Haftalık Burç Yorumları: 28 Haziran-4 Temmuz 2021 Haftalık Burç Yorumları

28 Haziran 4 Temmuz haftalık burç yorumları yayınlandı! Astrolog Eda Doğan, 28 Haziran- 4 Temmuz arası haftalık burç yorumlarını yaptı. 28 Haziran-4 Temmuz haftası haftalık burç yorumları ne işaret veriyor? Temmuz ayına girerken burçları neler bekliyor? 28 Haziran 4 Temmuz haftası; Koç, Boğa, İkizler, Oğlak, Yay, Aslan, Başak, Yengeç, Akrep, Kova, Balık, Terazi burçlarının yorumu…

KADIN / 28 Haziran 2021 Pazartesi 12:35
Haftalık Burç Yorumları: 28 Haziran-4 Temmuz 2021 Haftalık Burç Yorumları

28 Haziran 4 Temmuz haftası burç yorumları, tutulmadan sonraki dönemde rahatlamalar olacağının sinyalini veriyor. Astroloji severlerin merakla beklediği haftalık burç yorumları nasıl? Temmuz ayında burçları neler bekliyor? 28 Haziran 4 Temmuz haftalık burç yorumları nasıl olacak? İşte 28 Haziran 4 Temmuz 2021 haftalık burç yorumları

28 Haziran-4 Temmuz haftası haftalık burç yorumları geçtiğimiz hafta gerçekleşen Oğlak Dolunayının etkisiyle geçecek. Ayrıca Mars, Uranüs ve Satürn zorlu açıları beklenmedik olaylara neden olabilecek. Merkür retro hareketini bitirdiği için yeni başlangıçlar ve olumlu gelişmeler burçlar üzerinde etkisini gösterecek.

Yükselen Kova Burcu Haftalık Yorum

Yükselen Koç Burcu Haftalık Yorum


Bu hafta içinizden gelen derin bir enerji hissedebilirsiniz. Bu enerjiyi size en yararlı gelecek şekilde kullanın. Kavgalara ve öfke patlamalarına dikkat edin. Meslek ve iş hayatınıza ağırlık vermekte fayda var. 28 Haziran 4 Temmuz haftalık koç burcu yorumu sizlere bu hafta işe odaklanmanızı öneriyor.

Yükselen Boğa Burcu Haftalık Yorum


28 Haziran 4 Temmuz haftalık burç yorumu bu haftayı kendi evinizde geçirmeniz ve içinizde yönelmeniz konusunda sinyal veriyor. Bu hafta ailevi sorunlara dikkat etmenizde fayda var.

Yükselen İkizler Burcu Haftalık Yorum


Yükselen ikizler burçları bu hafta iş hayatında olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Sosyal çevreyle sohbet etmek ve dertleşmek sorunları azaltabilir. Maddi konularda savurgan olmamaya dikkat edin.

Yükselen Yengeç Burcu Haftalık Yorum

Haftalık Yengeç burcu yorumu bu hafta özel hayatınız yerine işinize odaklanın. Kıskanç ve baskıcı tavırlardan kaçınmalısınız.

Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorum
 

Yükselen Aslan Burcu Haftalık Yorum

Açık ve ormanlık havalarda vakit geçirin. Çalışma arkadaşlarına ve iş ortamına dikkat edin. Seyahat planları yapabilir ve uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Yükselen aslan burcu haftalık yorumu bu hafta ani kararlar vermemenize dikkat çekiyor.
 

Yükselen Başak Burcu Haftalık Yorum


Yükselen Başak burcu bu hafta sosyalleşmek yerine kendi kendinize vakit geçirin. Aşk hayatınızda fedakarlık dengesini iyi kurmalısınız. 28 Haziran 4 Temmuz 2021 haftalık başak burcu yorumu nu hafta eleştirilerin sizi yorabileceğinin sinyalini veriyor.
 

Yükselen Terazi Burcu Haftalık Yorum


Yükselen terazi burçları bu hafta yatırımlardan ve maddi konulardan uzak durun. Aşk ilişkilerinde her ne kadar şanssız hissetseniz de gökyüzü sizi destekliyor.

Yükselen Akrep Burcu Haftalık Yorum


Aşk hayatınızda otoriter ve fazla sert davranmayın. Yükselen akrep burçları bu hafta karşınızdaki kişiler sinirinizden çok fazla etkilenebilir. Ailevi konular yerine işinize odaklanın.

Yükselen Yay Burcu Haftalık Yorum


Yükselen yay burçları bu hafta ailevi sorunlarla karşılaşabilirsiniz ancak kesinlikle fevri davranmamalısınız. Hobilerinize vakit ayırmak size iyi gelebilir. Tersliklere değil olumlu olaylara odaklanın.

Yükselen Oğlak Burcu Haftalık Yorum


Yükselen Oğlak burcu bu hafta çevrenizle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Maddi anlamda fazla savurgan davranmamaya dikkat edin. Ailenizle vakit geçirmek size iyi gelecektir. Haftalık oğlak burcu yorumu çevrenize karşı dikkatli olmanız gerektiğinin sinyallerini veriyor.

Yükselen Kova Burcu Haftalık Yorum


Haftalık Kova burcu yorumu sağlığınıza ekstra özen göstermeniz gerekebilir uyarısını yapıyor. Yükselen kova burçları bu hafta özellikle beslenme alışkanlıklarınıza dikkat edin. Partnerinize karşı daha olgun yaklaşmak ilişkinizi iyileştirecektir.

Yükselen Akrep Burcu Haftalık Yorum

Yükselen Balık Burcu Haftalık Yorum


Yükselen balık burcu haftalık yorumu bu hafta işinize odaklanmak size iyi gelecektir. İletişim kurmak isterken fazla ve yüksek tepkiler vermemeye dikkat edin. Sosyal çevrenizden beklediğiniz ilgiyi göremeyebilirsiniz.

Astrolog Eda Doğan'ın kaleminden haftalık burç yorumları her hafta Beyaz Gazete'de! 28 Haziran 4 Temmuz haftalık burç yorumları

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