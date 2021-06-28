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FETÖ’cü başsavcıdan “Paralel AVM” kumpası: Savcıyı görevden aldırdık şikayetinizi geri alın

FETÖ’cü savcı Murat Gökçe’nin, Sincan’ın en değerli arazisindeki AVM soruşturmasını kapatmak için dosyayı 15 Temmuz’da ihraç edilen FETÖ’cü savcıya verdiği anlaşıldı. Aynı dönemde, FETÖ/ PDY'nin Sincan imamı Pervil Geçer, arsa sahiplerine, "Savcıyı görevden aldırdık. 30 kişilik bir avukat grubumuz var. Şikâyetinizi geri alın" tehdidinde bulundu.

Güncel / 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:12
FETÖ’cü başsavcıdan “Paralel AVM” kumpası: Savcıyı görevden aldırdık şikayetinizi geri alın

Ankara Sincan'da terör örgütü FETÖ tarafından yapılan "Paralel" alışveriş merkeziyle ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Ankara Batı Adliyesi eski Cumhuriyet Başsavcısı Murat Gökçe'nin, Sincan'ın en değerli arazisindeki AVM'ye ilişkin iddiaları kapsayan soruşturmayı kapatmak için dosyayı savcı Alpaslan Karabay'dan aldığı ve 15 Temmuz'da ihraç edilen FETÖ'cü savcı Ümit Sade'ye verdiği anlaşıldı.

İHBARLA SORUŞTURMA AÇILDI

2013'te Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı mailine gelen "Sincan Tapu" konulu ihbarda, "Sincan Tapu Sicil Müdürlüğü'nde çalışan B.Y., yanına gelen karanlık tipli insanların kendisini bir köşeye çekip tehdit ettiklerini, 50 parsel ve Sincan İmam-Hatip Lisesi ile ilgili konulardan bahsettikleri" kaydedildi. İhbar evrakı Karabay'a teslim edildi. Ankara Emniyeti'ne gelen ihbar mektubunda ise lisenin bulunduğu yerde bir otopark olduğu, bu arsaya cami yapılması için anlaşma sağlandığı ancak usulsüzlükle projenin değiştirildiği belirtildi. Savcı Karabay, konunun araştırılması için emniyete müzekkere yazdı. Bu sırada 17/25 Aralık süreci yaşandı.

Ankara Emniyeti KOM Şube'den gelen cevap yazısında, yazıda iddiaya konu Sincan Kültür Değerlerimizi Yaşatma ve Eğitime Hizmet Derneği yöneticilerinin FETÖ/ PDY örgütüne arka çıkan kişiler olduğu belirtildi. Karabay delillere ulaşabilmek amacıyla Ankara Batı Sulh Ceza Mahkemesi'nden şüpheliler açısından iletişimin dinlenmesi talebinde bulundu, talep reddedildi. Karabay, Gökçe tarafından başka birime gönderildi ve mesleki mobbing uygulandı. O dönem FETÖ üyelerinin yoğun olduğu HSYK 3. Daire'den Karabay hakkında özel takip edilerek bir günde soruşturma izni verildi.

ÖRGÜT İMAMI TEHDİT ETTİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Gökçe, dosyayı Karabay'dan alarak hakkında sonradan FETÖ/PDY'den 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edilen Sade'ye verdi. Aynı dönemde, FETÖ/ PDY'nin Sincan imamı Pervil Geçer, arsa sahiplerine, "Savcıyı görevden aldırdık. 30 kişilik bir avukat grubumuz var. Şikâyetinizi geri alın" tehdidinde bulundu.

Pervil Geçer'e şikayet dilekçesi yazdırılarak Karabay hakkında soruşturma başlatılması sağlandı. Aynı büroda çalışan Cumhuriyet Savcısı Sudi Toksoy da Savcı Alparslan Karabay aleyhine ifade vermeye zorlandı. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın soruşturma iznini onaylamayınca FETÖ'cüler amaçlarına ulaşamadı. Gökçe, FETÖ üyesi olmak suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

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