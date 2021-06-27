CHP'den büyük hadsizlik! LGBT uğruna Türk polisine zorba dediler!

LGBT'ler hem devletin izinsiz gösteri yasağını hem de koronavirüsle mücadele kapsamındaki tedbirleri çiğneyerek sokaklara indi. Polislerin izinsiz gösteriye müdahale etmesi ise CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin yasalarını icra eden polislere hakaretler savurdu.



ÖNCE YASALARI ÇİĞNEDİLER SONRA ALGI BAŞLADI



İzinsiz gösteri yasağını hiçe sayan LGBT'ler, gösterinin sonlandırılmasını isteyen emniyet ekiplerine mukavemette bulundu.



Polisler de uyarılara karşılık bulamaması üzerine taşkınlık çıkartan kişileri gözaltına aldı. CHP de Türk polisinin görevini yerine getirmesi üzerine öfke kustu.



CHP'DEN DEVLETE VE POLİSE HAKARET

Resmi Twitter hesabından devletin ve polisin hedef alındığı bir paylaşım yapan CHP, "Türkiye bu zorbalığı hak etmiyor. Kendi yaşam tarzlarının dışında hiç kimseye saygı duymayan, görevinin başındaki gazetecilere, farklı kimliklere bu zulmü reva gören zihniyeti kınıyoruz. Cumhuriyetimizin layık olduğu demokrasiyi hep birlikte inşa edeceğiz..." ifadelerine yer verdi.



AK PARTİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı CHP'nin Türk polisine hakaretine sessiz kalmadı.



Çataklı Twitter hesabından CHP'ye "Asıl biz vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışan polisimize "zorba" diyen zihniyeti şiddetle kınıyoruz" paylaşımıyla tepki gösterdi.



Tepki gösteren bir diğer önemli isim ise İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy oldu.



Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi;



İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir... Esas zorbalık, toplumda iktidara tepki uyandırmak adına, hiçbir sınır tanımadan kurumlarımıza fütursuzca, her türlü yalana sarılarak saldırıp sonrasında özür dileyecek erdemi gösterememektir.



İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil de CHP'ye tepki gösterenlerden oldu. Twitter hesabından açıklamada bulunan Erdil, "Maalesef uzun süredir kontrol edemedikleri siyasal öfkeyle, devlete isyan eden ve başkaldıranlara kadar düşen… Ve görevini yapan Polise zorba diyen bu zihniyeti kınıyoruz… Emniyet teşkilatının hedef gösterilmesinide kınıyoruz.." ifadelerine yer verdi.



TANRIKULU'NDAN LGBT'LİLERE MÜDAHALE EDEN POLİSE TEHDİT!

CHP İstanbul vekili Sezgin Tanrıkulu ise LGBT'lilere müdahale eden polisleri hedef aldı. Twitter hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararı hiçe sayarak, toplantı ve gösteri yürüyüşünün anayasal bir hak olduğunu savundu.



Kolluk kuvvetlerine 'uyarıda' bulunduğunu ifade eden CHP'li vekil, "Bugünler geçtikten sonra kimse size sahip çıkmaz, soruşturmalar ve davalar açılır. Bu nedenle yürüyüşlere engel olmayın ve düzen içerisinde yapılmasını sağlayın" dedi.