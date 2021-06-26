T24'ten alçak operasyon! 'Katarlı öğrencilere sınavsız üniversite' iftirasını yalanlamak için YKS'nin bitmesini beklediler

Türkiye ile Katar arasında askeri öğrencilerin iş birliğine yönelik imzalanan anlaşma dün Resmi Gazete'de yayınlandı. Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.



CHP VE ÇUKUR MEDYASININ ALGI OPERASYONU



Anlaşma askeri öğrenciler arasındayken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin çukur medyası YKS'den saatler önce alçak bir iftira attılar.



'Katarlı öğrencilerin Türkiye'de üniversiteye sınavsız girebilecekleri' yalanınını dolaşıma soktular.



ANINDA YALANLANDI



Öğrencilerin morallerini bozmaya yönelik yapılan bu operasyon hemen yalalandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dün yaptığı açıklamayla anlaşmanın sadece askeri öğrencileri kapsadığını ifade etti.



SINAV ÖNCESİ SESSİZLİKLERİNİ KORUDULAR



Öğrencilerin morallerini bozmaya yönelik operasyon çeken T24, Sözcü ve Sol gibi CHP medyası YKS'ye saatler kala bu yalanın arkasına sığındılar ve haberlerini yalanlamadılar. Üstelik Teyit.org bile bu haberin yalan olduğunu paylaştı.



SINAV BİTTİ YALANLAMA GELDİ



İftiranın arkasına sığınanlardan sessizliğini ilk bozan T24 oldu. T24, dün hiçbir paylaşım yapmazken bugün YKS'den sonra haberini yalanladı ve 'T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında 'Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek' başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz.' ifadelerini kullandı.



İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN T24'E TEPKİ: ONLARI GENÇLERİMİZE HAVALE EDİYORUZ



İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da T24'ün YKS'den sonra gelen yalanlamasına tepki gösterdi. Altun, şu sözlerle tepki gösterdi 'Evet, dünkü yalanı dolayısıyla ilgili kuruluş 27 saat sonra özür diledi. Peki ya şimdi bu yalanın peşinden gidip de sınav öncesi gençlerimizi provoke etmeye çalışan muhalefet mensupları ne yapacak? Tabii ki kafalarını kuma gömecekler. Onları gençlerimize havale ediyoruz!'



KILIÇDAROĞLU HALA SESSİZ



Çukur medyasının yalanlarıyla siyaset yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!



Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan'a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız.' dün bu sözlerle söylediği yalanın ardından hala sessizliğini koruyor.



MSB'DEN PROTOKOLE İLİŞKİN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, 'Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor' ifadeleri kullanıldı.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Katarlı gençlerin, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabileceğine' ilişkin iddialarla ilgili bilgilendirme yaptı.



'Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz gireceği ile ilgili tartışmalar gerçeği yansıtmıyor' denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'Bu protokol askeri sağlık alanında işbirliği protokolü ve misafir personel ve misafir öğrenciler Katar Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan asker sivil personel ile Katar silahlı kuvvetlerinde görev yapmak üzere eğitim alacak personeli kapsıyor. Her Katar'lının sınavsız tıp fakültelerine girmesi diye birşey yok bu protokolde. Detaylı bilgilendirme yapılacak.'



İŞTE KATAR İLE YAPILAN O ANLAŞMA...



Türkiye ile Katar arasında 2 Mart 2021 tarihinde 'Askeri sağlık alanında eğitim ve iş birliği' protokolü adlı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma uyarınca, Türkiye'nin en büyük askeri üslerinden birine ev sahipliği yapan Katar ile askeri iş birliğinin kapsamı daha da genişledi.



ASKERİ PERSONEL VE ASKERİ ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR



Anlaşmanın maddeleri uyarınca iki devletin askeri personel ve öğrencileri karşılıklı olarak eğitilecek. Tıp fakültesi, diş hekimliği eğitimi, eczacılık eğitimi, hemşirelik eğitimi gibi alanlarda eğitici, danışman, gözlemci, uzman personel, öğretim elemanı ve askeri öğrenci değişimi öngörülüyor.



SINAV ŞARTI TÜM YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ



Ayrıca eğitim için seçilecek personellerin, Türkiye ve Katar'ın 'ulusal mevzuat hükümleri' kapsamında değerlendirileceği belirtiliyor. Günümüzde YÖK mevzuatına göre Türkiye'de eğitim alacak (askeri personeller hariç) tüm yabancı öğrencilerde istisna olmaksızın sınav şartı aranıyor.

