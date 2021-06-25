İYİ Parti’ye başörtüsü tepkisi: Kafalarında hâlâ o yasak var

AK Parti'de salgın nedeniyle ara verilen istişare toplantılarına dün bazı milletvekilleriyle devam edildi. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin istişare toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Yaz dönemi başladığında bütün çalışmaları gözden geçirdikleri seri toplantılar gerçekleştirdiklerine işaret eden Çelik, geçen günlerde Erdoğan'ın belediye başkanları ile bir araya geldiğini, pazartesi günü de AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın 81 il başkanı ile istişare için toplantı yaptığını hatırlattı.



BAKANLARDAN BRİFİNG

Bakanlar ile milletvekillerinin bir araya geldiği istişare toplantılarının ilkinin önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla yapıldığına dikkati çeken Çelik, “Salgın dönemi başta olmak üzere alınan tedbirler, uygulanan siyasetler ve nasıl bir perspektife sahip olunduğu ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapıldı” ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın toplantıdaki konuşmasında hem teşkilatlara hem milletvekillerine tavsiyelerinin yanısıra salgınla mücadele konusunda Türkiye'nin pozitif ayrışan yönleriyle ilgili değerlendirme yaptığını anlatan Çelik, şunları kaydetti:



“Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız'ın milletvekillerimize yaptığı önemli vurgulardan biri, yeni anayasa yapma sürecine kuvvetli bir şekilde sahip çıkılması gerekliliği ile ilgilidir.



ANAYASAYA SAHİP ÇIKIN

Türkiye'de sürekli olarak bir sivil anayasa arayışı vardır, Cumhurbaşkanımız bunun gerçekleşmemiş olmasının kabul edilemeyeceği, Türkiye'nin muhakkak surette sivil anayasaya kavuşması gerektiği hem AK Parti'nin hem Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde buna sahip çıktığı ve bu dönemde siyasette görev yapan herkesin gelecek nesillere bir borç olarak yeni anayasa meselesini hayata geçirmesi gerektiği şeklinde değerlendirmeleri oldu.”



55 MİLLETVEKİLİ KATILDI

Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen ve 55 milletvekilinin katıldığı toplantıda, milletvekillerinin illerinin ve bölgelerinin ihtiyaçları, yapılan işler, devam eden projeler ve sahadaki değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini paylaştıklarını aktaran Çelik, şöyle devam etti:



“Sayın Cumhurbaşkanımız'ın ve Genel Başkanımız'ın milletvekillerimize ve teşkilatlarımıza söylediği, yapmamız gereken işin öncelikli olarak vatandaşımızla daha yoğun ve sahada bir arada olunması gerektiğidir. Salgın koşullarının araya koyduğu mesafeler var, birtakım önlemlerin oluşturduğu mesafeler var. Normalleşme dönemi ile birlikte yine tabii tedbirlere uyarak teşkilatlarımızın ve milletvekillerimizin AK Parti siyasetinin gereği geçmişteki gibi yazın vatandaşlarımızla çeşitli bağlamlarda bir araya gelecekleri yoğun bir çalışma dönemi söz konusu.”



Toplantılar sürecek

Çelik, “Bu toplantılar serisi devam edecek. Cumhurbaşkanımız haftaya yine milletvekillerimizle bir araya gelecek. Teşkilat başkanlığımızın çalışmaları aynı ivmeyle devam edecek. Genel merkezimizde bakanlıkların uygulamalarının ve siyasetlerinin milletvekillerimizle istişare edildiği ve tartışıldığı bu seri aynı şekilde devam edecek. Belediye başkanlarımızla ilgili olarak zaten bu devam ediyor. Genel merkezdeki bu çalışmaların yanısıra hem milletvekillerimiz hem bütün teşkilatımız, bütün genel merkezimiz Cumhurbaşkanımız'ın ve Genel Başkanımız'ın başkanlığında bütün gücümüzle sahada olmaya, vatandaşımızla daha çok buluşmaya gayret edeceğiz” diye konuştu.



Kavakçı'ya Biden övgüsü

NATO Zirvesi ve Azerbaycan temaslarıyla ilgili bilgi veren Erdoğan'ın, İYİ Partili Ahmet Kamil Erozan'ın, zirvede tercümanlık yapan Fatma Kavakçı'yı hedef almasıyla ilgili, “Hala kafalarının arkasında o yasak var. Biz bunun önünü açtık. Meclis'te başörtülü kadın vekillerimiz var. Fatma, kendisini yetiştirmiş bir kızımız” dediği öğrenildi. Erdoğan, Kavakçı'nın tercümanlığını yaptığı eski ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine ilişkin de Trump'un, Kavakçı'ya “Sen böyle konuşmayı nerden öğrendin” diye sorduğunu, Kavakçı'nın da “Teksas'ta büyüdüm” cevabını verdiğini belirten Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da Kavakçı'nın çok güzel konuştuğunu söylediğini aktardı.

Putin'e Karabağ'daki yıkımı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve Karabağ başta, bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 30 Temmuz'da Moskova'da düzenlenmesi planlanan Karma Ekonomik Komisyon toplantısında Türkiye-Rusya arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımları ele alacaklarını dile getirdi. Karabağ'daki Şuşa kentini ziyaretinde Ermenilerin yol açtığı yıkıma bizzat şahit olduğunu belirten Erdoğan, Ermenistan'ın artık barışa ve iş birliğine odaklanması ve Üçlü Bildirilerin tam olarak uygulanması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Erdoğan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile Külliye'de basına kapalı olarak 40 dakika süreyle görüştü.





