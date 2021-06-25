İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açılmıştı: Rusya görüntüleri paylaştı! İşte Karadeniz'deki sıcak dakikalar...

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada hamlenin İngiliz Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender isimli destroyerın Kırım açıklarında Rus karasularına izinsiz girdiğini belirterek sınır ihlaline ateş açarak karşılık verildiğini duyurdu. Rusya o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.



İNGİLİZ GEMİSİNE ATEŞ AÇILDI



Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği öne sürülen HMS Defender, Rus savaş jetleri Su-24'lerle de havadan saldırıya uğradı.



Geminin rotasına havadan bombalar bırakıldığını açıklayan Rus yetkililer, 'Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı.' ifadelerine yer verdi.



Rus cephesinden gelen açıklamada, 'HMS Defender, Rusya Federasyonu sınırını aşması halinde silahların kullanılacağı konusunda uyarılmıştı. Uyarıya tepki vermedi' ifadeleri yer aldı.



Açıklamada ayrıca Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.



RUSYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI



Rus savaş uçağından İngiliiz gemsinin daha fazla ihala yapmasını engellemek için uyarı atışı yapmıştı. Rusya o anlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. İşte Rusya'nın İngiliz savaş gemisine yaptığı uyarı ateşine ait görüntüler...