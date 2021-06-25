Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açma görüntülerini yayınladı

- Rusya, İngiliz gemisine uyarı ateşi açma görüntülerini yayınladı

Gemiye yönelik uyarı ateşi açılması

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Sınır İhlali Dera Savaş Savaş Uçağı 


- Rusya, Karadeniz'de sınır ihlali gerekçesiyle müdahale edilen İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı atışı yapılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. İngiliz Donanması'na ait HMS Defender muhrip gemisi Karadeniz üzerinden Kırım kıyılarına girince Rus muhafız gemileri ve Su-24 savaş uçağı tarafından İngiliz gemisine uyarı ateşi açmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, olaydan sonra da İngiliz gemisine yapılan müdahalenin havadan görüntülerini yayınlamıştı. Bugün de Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından İngiliz gemisine uyarı ateşi açılmasına ilişkin görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Rus askerlerinin yüzü gizlenirken 2 geminin İngiliz gemisini takip ettiği 1 gemiden İngiliz gemisine hoparlörler ile uyarılar yapıldığı görülüyor. İngiliz gemisinin hareketine devam etmesinden sonra ise 1 Rus gemisinden İngiliz gemisinin yakınına 3 kez art arda ateş açıldığı görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Sınırda Savaş Uçağı DüştüSınırda Savaş Uçağı Düştü
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement