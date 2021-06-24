USD (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67 EURO (Alış - Satış) : 10,34 - 10,35
 

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım '1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "(1915 Çanakkale Köprüsü) Bu köprü, cumhuriyetimizin 100'üncü yılına emin adımlarla giderken Çanakkale'ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır. Bu köprünün ilkleri vardır, enleri vardır." dedi.

Güncel / 24 Haziran 2021 Perşembe 22:31
AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım '1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu!

Yıldırım, Çanakkale'deki programları kapsamında ziyaret ettiği Lapseki ilçesinde yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Köprünün yapımını üstlenen firma yetkilileriyle görüşen Binali Yıldırım, burada brifing aldı.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, köprünün Türkiye'nin en önemli yatırımlarından birisi olduğunu belirtti.

Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu köprü, cumhuriyetimizin 100. yılına emin adımlarla giderken Çanakkale'ye bir mühürdür. Bir alametifarikadır. Bu köprünün ilkleri vardır, enleri vardır. Bu köprünün arkada gördüğünüz kulelerin yüksekliği deniz seviyesinden 318 metredir. Yani 3'üncü ayın 18'i. Yani Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü. Onu ebediyen yaşatacak bir dizayn. Ayrıca, köprünün iki kule arasındaki açıklığı 2 bin 23 metre. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını temsil ediyor. Bu haliyle şu anda dünyada en açıklığı fazla olan köprü. Arkadaki viyadükleri ve kara bağlantılarını da dahil edersek 4 bin 600 metrenin üzerine çıkıyor. Ayrıca, 101 kilometre bağlantı yolları, ana aksla ve köprünün halatları her bir telini uç uca birleştirsek dünyayı 4 sefer dolaşacak taşıyıcı halatlar var."

Köprünün, bir çok ilkleri olan bir sanat eseri olduğunu vurgulayan Yıldırım, şehitler diyarı Çanakkale'ye ve Türkiye'ye böyle bir projeyi kazandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 19 yılda güven ve istikrar içinde birçok projeyi başarıyla hem Çanakkale'de hem Türkiye'de gerçekleştirdiklerini vurgulayan Yıldırım, "1915 Çanakkale Köprüsü de eserlerimizin adeta taçlandırılması anlamına geliyor. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Bu yaz çıktıktan sonra önümüzdeki 18 Mart törenlerinde inşallah köprümüzden geçiş, resmi açılış mümkün hale gelecek. Belki de yapımı daha da önce bitebilir. İtiraz edenler, 'olmaz' diyenlere eser kendisini gösteriyor. " dedi.

Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve beraberindekiler ile birlikte köprünün Asya yakasındaki 318 metre yüksekliğindeki kulesine çıktı.

Ak PartiBinali YıldırımBülent TuranRecep Tayyip Erdoğan

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement