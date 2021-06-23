NYT'den dünyayı sarsacak Cemal Kaşıkçı iddiası: Suikast timi orada eğitim almış...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2018 yılında İstanbul'da suikasta uğrayarak öldürüldü. Kaşıkçı'nın Suudi Veliaht Prens Selman'ın talimatıyla profesyonel bir katil çetesi ile öldürüldüğü dünyanın gündeminde uzunca süre yer aldı. Kaşıkçı suikastı ile ilgili dünya medyasında birçok belge ve iddia hala yer almaya devam ediyor. Son iddia ABD'nin en saygın medya kuruluşlarından olan New York Times'tan geldi.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ONAYLADI İDDİASI



Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, 2018 yılının Ekim ayında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı İstanbul'da öldüren ekipten dört kişinin, bir önceki yıl ABD'de eğitim aldıklarını iddia etti. Gazete, dört kişiye verilen milis eğitimiyle ilgili sözleşmenin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından onaylandığını öne sürdü.



SUİKAST TİMİ CERBERUS CAPİTAL MANAGEMENT'A AİT TİER 1 GROUP FİRMASINDA EĞİTİLDİ



NYT'ye göre eğitimi, özel sermaye fonu Cerberus Capital Management'a ait Tier 1 Group adlı şirket verdi.



Gazetedeki haberde, eğitimin savunma amaçlı olduğu ve Suudi liderlerin korunması için verildiği belirtildi.



ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ 'YORUM YAPMAYACAĞIM' DEDİ



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise haberle ilgili açıklamasında, Amerikan yasaları gereği bakanlığın medyada yayımlanan bu tip haberler ve iddialarla ilgili yorum yapamayacağını söyledi.



HENÜZ BİR YALANLAMA GELMEDİ



BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Ned Price, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik politikasının, 'hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı olunmasını öncelik verilmesine dayanacağını' belirtti.



Suudi Arabistan ve Cerberus Capital Management ise haberle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.