Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları tek tek anlattı!

Bakan Adil Karaismailoğlu, Habertürk canlı yayınında, muhalefet tarafından Kanal İstanbul projesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.



Her geçen gün kullanımı azalan gemilerin İstanbul Boğazı'ndan ücretsiz geçmek varken, neden kanaldan ücretli olarak geçmeyi tercih edeceği sorusuna yanıt veren Karaismailoğlu, 'Gemilerin sayısı düşmüyor. Gemi boyutları olabilecek en büyük boyuta geldi. Günümüzde 43 bin geminin geçtiği Boğaz'dan geçiş, önümüzdeki 10 yılda 78 binlere çıkacak. 78 bin geminin buradan geçmesi mümkün değil. 43 binde bile zorluk yaşıyoruz.' dedi.



BOĞAZ'I İSTANBUL'A KAZANDIRMAMIZ GEREK!



Geçtiğimiz günlerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında iki balıkçının transit gemi çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, 'İstanbul Boğazı'nın İstanbul'a kazandırılması gerekiyor. Biz etkinliklere izin veremiyoruz gemi trafiğinden dolayı. İstanbul Boğazı'nda bunların yanında bir de şehir içi seferler var. 500 bin sefer yapılıyor. Tüm bunlar bir kargaşa yaratıyor.' ifadelerini kullandı.



İŞLETMELER ZARARA UĞRAMAMAK İÇİN KANAL İSTANBUL'U TERCİH EDECEK!



Samatya ve Zeytinburnu açıklarında yüzlerce geminin beklediğini ifade eden Bakan, 'Kanal İstanbul'dan geçiş zorunlu olmayacak. Bu gemilerin bekleme maliyetleri var. Bir gemi, ortalama 34.5 saatlik bekleme için 104 bin dolar zarar uğruyor. Beklemek pahalı olacağı için işletmeler parasını verip geçecek. O yüzden Kanal İstanbul'u tercih edecekler. Alternatif bir su yolu olacak.' şeklinde konuştu.







Bakan Karaismailoğlu'nun yaptığı diğer açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:



Bu ülke bu projeden para kazanacak. Kanal İstanbul bütçesini kendi üretecek zaten



Yabancıların yaptığı yatırım bu ülkenin kaynağı oluyor.



Önümüzdeki hafta bilim adamları çıkıp konuşacak. Yapılan simülasyon, model, araştırmalar var. Hepsine tek tek hocaların verdiği cevaplar var. Biz hocalarımızla sürekli istişare halindeyiz.



Karadeniz'den Kanal İstanbul'a temiz su gelecek.



Karadeniz'den gelen su müsilajın oluşmamasına etkisi olacak.



Haliç'i toprakla kapatalım deniyordu. Ne oldu? Oradaki çamur transfer edildi, Boğaz'dan Marmara'dan sular bağlandı. Şu anda Haliç'te balık tutuluyor. Bunu yapan yine AK Parti'ydi.



Marmara özümüzdeki günlerde temizlenecek inşallah.



Sazlıdere Barajı'nın yerine üç baraj yapılacak. Cumartesi günü Sazlıdere'nin yanında temel atılacak.



