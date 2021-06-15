Korkunç gerçek ortaya çıktı! Taştaki 'Tecavüz ediliyorum' yazısının sahibi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ve büyük merak uyandıran 'Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazısının ardından acı gerçek ortaya çıktı. Antalya'da, taşın üzerine 'Yaşım 12, adım A. Tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin' yazan kız çocuğunun, A.K. olduğu belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesine başvurulan A.K.'ye, komşuları H.E.'nin (55) uzun süredir cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Bir süre önce Adana'ya taşındığı belirlenen H.E., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.