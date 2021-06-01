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Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı!

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde teröristlerin, zorla silah altına alma uygulamasına karşı çıkarak protesto düzenleyen halka ateş açması sonucu 4 sivil yaralandı.

Güncel / 1 Haziran 2021 Salı 00:21
Terör örgütü YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın 2016 yılından bu yana işgalindeki Fırat Nehri'nin batı yakasında bulunan Münbiç'te halk, çocuklarının zorla silah altına alınmasını istemiyor.

Bu sebeple yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını silah altına almak amacıyla alıkoyan örgütü protesto etmek için bir araya geldi.

HALK TEPKİ GÖSTERDİ

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 4 sivil yaralandı. Yaralıların bazılarının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Çocuklarının silah altına alınmasını istemeyen halk, gün içinde de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri zorla silah altına alarak terör faaliyetlerine sivilleri ortak etmeye çalışıyor.

YPG/PKK, işgalinde olan Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde de kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına alıyor.


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