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Başkan Erdoğan'ın yarın açılacak Taksim Camii'nin yerini 1994 yılında gösterdiği görüntüler gündem oldu!

Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı yarın yapılacak. Başkan Erdoğan'ın 1994 yılında verdiği bir röportajda Taksim Cami'nin yerini gösterdiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Güncel / 27 Mayıs 2021 Perşembe 19:57
Başkan Erdoğan'ın yarın açılacak Taksim Camii'nin yerini 1994 yılında gösterdiği görüntüler gündem oldu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı'nın sembollerinden biri oldu. Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı'nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

1994 YILINDA TAKSİM CAMİİ'NİN YERİNİ GÖSTERMİŞ!

Başkan Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken verdiği bir röportaj ise sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan'ın o ropörtajda Taksim Camii'nin yerini göstermesi dikkat çekti. 27 yıl sonra Başkan Erdoğan'ın o hayali gerçekleşiyor ve Taksim Camii yarın itibariyle ibadete açılıyor. 

Recep Tayyip Erdoğan


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