Türkiye karşıtı her projede yer alan Suudi Arabistan, Yunanistan'a desteğini dünyanın gözü önünde yineledi. Yunan savaş jetlerinin inmesiyle Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros törenle karşılandı.



Doğu Akdeniz'de sular yeniden ısındı, Türkiye'nin geri döndüğünü manşetten veren Yunan medyası ABD'nin kalıcı üs kararının ardından bir başka müttefikle yeni bir dönemin başladığını bildiriyor.



Arka arkaya NATO bünyesinde tatbikatlar gerçekleştiren Yunan ve ABD orduları, Batı Trakya'daki İskeçe yakınlarında bir kez daha CENTAUR 21 adıyla gövde gösterisine girişti.



RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI



ABD ile arasından su sızmayan Atina yönetiminin yeni hamlesi ise, hem savaş uçakları hem de Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'u Suudi Arabistan'a göndermek oldu.



Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı destekleyen Suudi Arabistan'dan skandal hamle! Resmi törenle madalya

Resmi törenle karşılanan General Floros Suudi mevkidaşı Fayyad Hamid el-Ruveyli ile bir araya geldi, Yunanistan Genelkurmay Başkanı'na madalya verildiğini gösteren fotoğraflar internet sitesinden yayınlandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada görüşmede Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi, Kral Abdülaziz I madalyasının sunulduğu aktarıldı.



Suudi Arabistan, Mart ayında Türkiye karşıtı ittifakın merkez üssü haline gelen Girit'teki Suda Üssü'ne ilk kez F-15 savaş uçaklarını göndermiş ve taraflar Ege Denizi üzerinde tatbikat yapmıştı.





