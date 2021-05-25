Kronolojik siyasi ikiyüzlülük! Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan'ı yalanladı!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın canlı yayındaki ihanet itirafı Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Gelen itirafın ardından çark eden Babacan yeni bir açıklama daha yapmış, ilk açıklaması ile çelişkiye düşmüştü. Konuyu köşelerine taşıyan Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin dikkat çeken ifadeler kullandı. Selvi, "Davutoğlu da Babacan'ı yalanlıyor" derken, Zafer Şahin, "Babacan o dönemde bir şekilde Erdoğan'ın aday olamayacağını düşünüyor. Artık ne olmasını bekliyor, neyi ümit ediyor belli değil!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde, Cumhurbaşkanı adaylığı için Millet İttifakı'nın çatı aday olarak çıkarmaya çalıştığı Abdullah Gül'ü desteklediğini, görüşmelerin tam göbeğinde olduğunu canlı yayında itiraf etmişti.
Babacan, 'ihanetin itirafı' olarak yorumlanan ve milyonların tepkisini çeken açıklaması sonrası çark ederek yeni bir açıklama yaptı. Babacan, öncelikli adayının her zaman Abdullah Gül olduğunu, onun aday olmamasının kesinleşmesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek verdiğini ifade etti.
Babacan, görüşmeleri gizli yapmadığını da savundu.
Türkiye'nin tepkisini çeken ihanet ile ilgili bugün Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi ve Milliyet Yazarı Zafer Şahin, dikkat çeken ifadeleri kaleme aldı. Selvi, AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kuran ve sık sık hükümeti hedef alan Ahmet Davutoğlu'nun bile Ali Babacan'ı yalanladığına dikkat çekti.
Zafer Şahin ise, Erdoğan'ın adaylığının çok uzun zaman önce belli olduğunu, Babacan'ın Erdoğan'ın adaylıktan çekilmesi ile ilgili nasıl bir beklentisinin olduğunu sordu.
'DAVUTOĞLU DA BABACAN'I YALANLIYOR'
Selvi, Ali Babacan'ın içine düştüğü durumdan kurtulmak için hata üstüne hata yaptığını vurguladığı konuşmasında, 'Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediği için son düğme de yanlış ilikleniyor. Çünkü bu söylediği de doğru değil.' ifadelerini kullandı.
Kronoloji sıralamasının bile tutarsız olduğunu ifade eden Selvi, Davutoğlu'nun bile Babacan'ı yalanlamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kaleme aldı:
Babacan, kronolojik olarak üç büyük yalan iddiasında bulunuyor ya. Ben o dili kullanmayı tercih etmiyorum. Ama kronoloik, mronolijik değil, Davutoğlu düpedüz Babacan'ı yalanlıyor. 'Sayın Babacan ve Sayın Beşir Atalay bana da gelerek Sayın Gül'ün böyle bir düşüncesi olduğunu ve üç partinin ona destek vereceğini ifade ettiler. Ben de kendilerine, Cumhurbaşkanı'na raporlar sunup yanlışlıkları ifade ettiğimi, AK Parti içindeyken bunları dile getirmeye devam edeceğimi, böyle bir koalisyonun, yani Sayın Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı üzerine bir ittifakın doğmasına pek ihtimal vermediğimi, ama olsa bile bunun AK Parti içindeyken yapılmasını doğru bulmadığımı söyledim' diyor.
BU ZİYARETİ NE ZAMAN YAPTINIZ?
Sayın Babacan, Beşir Atalay ile birlikte, Davutoğlu'nu hangi tarihte ziyaret ettiniz? Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olmadığını ilan ettiği 28 Nisan tarihinden sonra değil elbette ki? Peki AK Parti milletvekiliyken, Davutoğlu'nu ziyaret edip, Gül'ün adaylığına destek istemek siyasi ahlaka sığıyor mu?
DAVUTOĞLU'NDAN RİCACI OLDULAR
Babacan ile Atalay'ın, Abdullah Gül'ün en önemli iki kurmayı oldukları bilinir. Babacan ile Atalay ikna edemeyince Davutoğlu'nun, Gül'le görüşmesini istiyorlar.
Davutoğlu, 'Sayın Gül ile bir görüşme yapmamı rica ettiler, Sayın Gül ile de görüştüm. Sayın Gül de bana böyle bir teşebbüs olduğunu ama ortada net bir tablo olmadığını ifade etti' diye anlatıyor.
Demek ki neymiş, ortada kronolojik bir siyasi ikiyüzlülük varmış.
'BABACAN, BİR ŞEKİLDE ERDOĞAN'IN ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR, NE OLMASINI BEKLİYOR ORASI BELLİ DEĞİL'
'AK Parti milletvekiliyken Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak muhalefet adayını belirlemeye çalıştığını itiraf eden Ali Babacan konuştukça batıyor.' diyerek yazısına başlayan Şahin, Babacan'ın, sağır sultanın duyduğu Erdoğan'ın adaylığından habersiz olduğuna inanmadığını belirtti.
Şahin, ilginç bir noktaya dikkat çekerek şu ifadeleri kaleme aldı:
Babacan o dönemde bir şekilde Erdoğan'ın aday olamayacağını düşünüyor. Artık ne olmasını bekliyor, neyi ümit ediyor belli değil! Ama bu sözler o anlama geliyor.
NE OLMUŞTU?
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında AK Parti Ankar aMilletvekiliyken, Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın çatı adayı olması için görüşmeler yaptığını itiraf etmişti. Babacan, 'Görüşmelerin tam göbeğindeydim' dedi.
Babacan'ın itirafının ardından aynı dönem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Parti'de imza veren ikinci kişi olduğu ortaya çıktı.