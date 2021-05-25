Kronolojik siyasi ikiyüzlülük! Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan'ı yalanladı!

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın canlı yayındaki ihanet itirafı Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Gelen itirafın ardından çark eden Babacan yeni bir açıklama daha yapmış, ilk açıklaması ile çelişkiye düşmüştü. Konuyu köşelerine taşıyan Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin dikkat çeken ifadeler kullandı. Selvi, "Davutoğlu da Babacan'ı yalanlıyor" derken, Zafer Şahin, "Babacan o dönemde bir şekilde Erdoğan'ın aday olamayacağını düşünüyor. Artık ne olmasını bekliyor, neyi ümit ediyor belli değil!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar…