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Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncel / 25 Mayıs 2021 Salı 15:59
Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Erkam Yıldırım'ın, avukatı Muhammed Gök aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, organize suç örgütü lideri ve yurt dışında kaçak olan Sedat Peker'in YouTube adlı sosyal paylaşım sitesinden 23 Mayıs'ta bir video yayınlayarak, Erkam Yıldırım hakkında birden çok iftira, itham ve isnatlarda bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu paylaşımdaki video içeriğinde bulunan konuşmalara yer verilen dilekçede, 'Bunun Erkam Yıldırım'ı karalamaya yönelik, toplumun gözünde ön yargılı ve yanlış bir algı oluşturma gayreti taşıyan, açıkça hakaret ve iftira içeren bir paylaşım olduğu izahtan varestedir. Bu paylaşım müvekkilimizin şahsiyetinde derin yaralar oluşturmuş ve kişilik haklarını da haksız bir şekilde ihlal etmiştir. Müvekkilim, deniz ticareti alanında saygın bir iş adamıdır. Bahsi geçen videoda müvekkilim Erkam Yıldırım'ın doğrudan şahsının hedef alındığı ve kişilik hakkının ihlal edildiği aşikardır.' denildi.

Dilekçede, şüpheli Sedat Peker'in bahsi geçen videoda planlı bir kurguyla kendince uluslararası bir uyuşturucu ticaretini açıkladığı belirtilerek, şöyle devam edildi:

'Kolombiya'dan sevk ve idare edilen bir kokain ticaretinin, DEA'nın (ABD'de uyuşturucu kullanımı ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmekle olan bir birim) yoğun baskısı sebebiyle Kolombiya'ya sınır Venezuela'ya kaydığını ve Venezuela'dan Türkiye'ye uluslararası kokain ticaretinde müvekkilime ait gemilerin de yer aldığı bir organizasyonla Avrupa'ya, Türkiye'ye ve Suriye/Lazkiye limanından Ortadoğu'ya pazarlandığı iddia ve iftiralarına yer vermiştir. Müvekkilimin uluslararası uyuşturucu sevkiyatının içinde olduğu ve birtakım ağların eline düştüğü, siyasi nüfuz sebebi ile de hukuk dışı bu sürecin devam ettirildiği algısı ustaca ve planlı yürütülmüştür.'

Twitter, Facebook, YouTube ve sair sosyal medya hesaplarında yüzlerce insanın bu iftiralara inandığı vurgulanan dilekçede, etkileşim alan bu iftiraların daha da tahrif edilerek, Erkam Yıldırım'ın itibarının toplum nezdinde zedelendiği kaydedildi.

'KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR'

Dilekçede, bu iddiaların hiçbir aslı olmadığı gibi ilgili iftiralar hakkında Erkam Yıldırım'ın babası ve Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım'ın, aynı gün gazetecilerin sorularına cevap vererek açıklama yaptığı aktarıldı.

Suç duyurusu dilekçesinde, 'Adı organize suç örgütü liderliğiyle anılan ve her ne sebeple olursa olsun kaçak durumunda olan şüphelinin, kendince birtakım iddia ve isnatlarda bulunması, şüphelinin videoda bahsettiği türden kirli bir uyuşturucu ticaret ağının, müvekkilimle birlikte anılması asla kabul edilebilir değildir. Zira müvekkilimin Venezuela'ya neden gittiği hususu basına açıklanmıştır.' ifadelerine yer verildi.

'MÜVEKKİLİM HALİL FALYALI'YI TANIMAMAKTADIR'

Şüpheli Sedat Peker'in videosunda, Kıbrıslı iş adamı Halil Falyalı'nın uyuşturucunun para trafiğini yönettiğini ve Erkam Yıldırım'ın da Kıbrıs'a gittiğinde bahsi geçen kişinin otelinde kalarak misafiri olduğu yönünde yalan ve iftiralara yer verdiği vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

'Müvekkilim Halil Falyalı'yı tanımamaktadır. Kıbrıs'a da en son 5 yıl önce gitmiş olup, bahsi geçen şahsın otellerinde veya ona ait bir yerde misafir de olmamıştır. Halil Falyalı adlı şahısın ne müvekkilim ve ne de müvekkilimin ailesiyle herhangi bir ilgisi, ilintisi bulunmamaktadır. Kaldı ki bahsi geçen iş adamı da gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube haber kanalına canlı bağlanıp, müvekkilim ve babası Binali Yıldırım ile ilgisi olmadığını açıkça beyan etmiştir.

Şüpheli Sedat Peker, belirli bir plan ve program dahilinde müvekkille ilgisiz kişi ve konuları ilişkilendirmek, yanlış tarih ve bilgiler vermek ve olayları gerçek bağlamından koparıp manipüle etmek suretiyle yapmış olduğu açıklamalar ve kasıtlı yorumların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilmesi mümkün olmadığı gibi yapılan paylaşımda korunması gereken herhangi bir hukuki yarar bulunmadığı da savcılık makamının malumudur. Yine, şüpheli Sedat Peker iddia ve iftiralarını asla kabul etmemekle birlikte, müvekkilim hakkında yeni bir uyuşturucu ticareti güzergahı kurmak için Venezuela'ya gittiğini iddia ederken, videonun devamında ise 'Kokainlerin Erkan Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili de değil, başka gemiler koordinasyon ediyor' ifadeleriyle birbiriyle çelişkili birtakım ifadelere yer vermesi, paylaşımında bir tutarlılık olmadığını da göstermektedir. Paylaşılan videoda suç uydurma suçu da gerçekleşmiş olup, şüphelinin bu kasıtla hareket ettiği de açıkça ortadadır.'

Bu kapsamda dilekçede, şüpheli Sedat Peker hakkında 'hakaret', 'iftira' ve 'suç uydurma' ile varsa eylemlerine uyan başkaca suçlardan kamu davası açılması talep edildi.

Ak PartiBinali Yıldırım


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