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YouTube sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yapılan basın açıklamasını yayından kaldırdı!

YouTube; AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turan’ın ABD’nin Türkiye’yi suçlayan sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yaptığı basın açıklamasını yayından kaldırdı. Turan konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “PKK'lı, FETÖcü hatta pornografik hesaplara dokunulmazken böyle bir sansür ve yasak kabul edilemez. Bu yapılan sosyal medyanın kime neye hizmet ettiğinin itirafı” ifadelerini kullandı.

Teknoloji / 21 Mayıs 2021 Cuma 19:39
YouTube sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yapılan basın açıklamasını yayından kaldırdı!

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube'un; AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan'ın ABD'nin Türkiye'yi suçlayan sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı yaptığı basın açıklamasını yayından kaldırdığı öğrenildi.



TURAN: "FAŞİSTLİK GÖZÜNÜ KÖR ETMİŞ"

Hasan Turan; "PKK'lı, FETÖcü hatta pornografik hesaplara dokunulmazken böyle bir sansür ve yasak kabul edilemez. Bu yapılan sosyal medyanın kime neye hizmet ettiğinin itirafı. Sözde Ermeni soykırımı iddialarını çürütmeyi her ortamda sürdüreceğiz. Yalanlarınızı ve algılarınızı da başınıza çalacağız. Faşistlik gözünü kör etmiş" dedi.



"YALANLARINIZI VE ALGILARINIZI DA BAŞINIZA ÇALACAĞIZ"

AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı Hasan Turan, şunları söyledi:
"ABD'nin Türkiye'yi suçlayan sözde Ermeni soykırımı İddialarına karşı yaptığımız basın açıklaması 'Nefret' söylemi gerekçesiyle yayından kaldırılmış. YouTube az tarihe baksa kimin nefret söyleminde bulunduğunu kimin 72 millete kucak açtığını görürdü. Ama faşistlik gözünü kör etmiş."

"Herkesin kendini alabildiğine özgür hissettiği internet ortamında söz konusu Türkiye olunca 'sansür' ve 'yasaklar' çabucak devreye giriyor. Sözde Ermeni soykırımı iddialarını çürütmeyi her ortamda sürdüreceğiz. Yalanlarınızı ve algılarınızı da başınıza çalacağız."

"Türkiye; sizin müstemlekeniz değildir. Kimse sizin gibi konuşmaya, sizin gibi düşünmeye mecbur değildir. Bu zorbalık ve faşistlik ortaçağ karanlığının insanlığın üzerine yeniden çöküşünü göstermektedir. Yalan, hakaret, küfür içermeyen videomuz siyasi nedenlerle kaldırıldı."



"BU YAPILAN SOSYAL MEDYANIN KİME NEYE HİZMET ETTİĞİNİN ITIRAFI"

"PKK'lı, FETÖcü hatta pornografik hesaplara dokunulmazken böyle bir sansür ve yasak kabul edilemez. Bu yapılan sosyal medyanın kime neye hizmet ettiğinin itirafıdır. Türkiye düşmanlığınızı, siyasi bahanelerle perdeleseniz de içerisi görünüyor. Yılmadan, yorulmadan mücadeleye devam."

Ak PartiMilletvekili


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