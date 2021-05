Tuzla Belediyesi'nden anlamlı hareket! İhtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçları ödendi!

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Tuzlalı hayırsever iş insanlarını bir araya getirerek, bir Osmanlı geleneği olan “zimem defteri” uygulaması ile ilçe genelindeki birinci derece ihtiyaç sahibi ailelerin bakkal borçlarını ödedi. Yine borçları kapatılan bu aileler, ramazan ayı süresince bakkallardan ücret ödemeden ekmek alabilecek. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İnşallah hiçbir vatandaşımız muhtaç olmaz. Ancak muhtaç olduğu anda bize ulaştıklarında yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile ulaşamadığımız, bakkal defteri kapatılmamış, kapatılacak veya çekinmiş söylememiş gizli kalsın istemiş ama sıkışmış olabilir. Bu vesile ile bize ulaşılırsa biz de kapatırız” dedi.

Alan el ile veren eli buluşturan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı, Türkiye'nin dört bir yanında yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarını Ramazan ayında artırarak devam ediyor. Tuzla'da, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından birinci derece ihtiyaç sahibi olan ve takibi yapılan ailelerin bakkallara olan borçları, Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün ve yönetim kurulundan oluşan bir ekip tarafından bizzat bakkallara gidilerek kapatıldı. Yine borçları kapatılan bu aileler, ramazan ayı süresince bakkallardan ücret ödemeden ekmek alabilecek. Yapılan yardım çalışması hakkında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Biz, ihtiyacımız var diyen herkesin 365 gün yanındayız. Ramazan ayında da 24 saat boyunca tam kapanma sürecinde sıcak yemek verinceye kadar, her türlü hazırlığımızı yaptık. İnşallah hiçbir vatandaşımız muhtaç olmaz. Ancak muhtaç olduğu anda bize ‘Alo' dediklerinde yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile ulaşamadığımız, bakkal defteri kapatılmamış kapatılacak veya çekinmiş söylememiş gizli kalsın istemiş ama ihtiyacı olan herkes bize ulaşılırsa biz de elimizden geleni yaparız” dedi.







“CUMHURBAŞKANIMIZIN İFADE ETTİĞİ GİBİ MAĞDUR AİLELERİN YANINDA OLUYORUZ”



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Biz de bu Ramazan ayı vesilesi ile 365 gün yapmış olduğumuz bu mekan içerisindeki dezavantajlı kesimleri, engellileri, yaşlılara ve ihtiyaç sahibi mağdur ailelere yaptığımız yardımları daha da artırarak sürdürüyoruz. Özellikle de mağdur ailelere gerek kaymakamlık sosyal yardımlaşması, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla oluşan Vefa grupları koordinasyonunda 365 gün yapmış olduğumuz bu yardım organizasyonunu daha da artırarak yapıyoruz. Özellikle de Ramazan ayı dolayısıyla ecdadın bir âdeti olarak günümüze kadar gelen bakkal defterlerini, borç defterlerini, sanayici iş adamlarımızın destekleri ile kapatıyoruz. Biz 365 gün hem yaşlılara, hem gençlere üniversite bursuna varıncaya kadar toplamda 21 bin 600 aileye her gün, her ay, 365 gün boyunca 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile birlikte bu işi yapıyoruz. Allah razı olsun onlardan. Artık böyle gönüllüler olmadan iş başarmak mümkün değildir. Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Yardımlaşmanın en zirve yaptığı ayda da en zirve bir şekilde yapıp bakkal defterlerini kapatmaya kadar gidiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ifade ettiği gibi, hizmetkar olma ve mağdur ailelerin yanında olmaya ama özellikle 4 bin 300 kadın kent gönüllümüz ile en iyi şekilde sağlıyoruz” dedi.









“BİZİM GİBİ İŞ ADAMLARINI BU KONUDA TEŞVİK EDEREK BU YARDIMA ORTAK ETMİŞTİR”



Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Erkan Yavuz Atagün,” Ramazan ayında, tam kapanmanın olduğu bu dönemde bu iyilik hareketinin içerisinde, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak, yönetim kurulumuz ile beraber bizlere mutluluk veriyor. Bizler Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile beraber görevde olduğu son 12 yılda bu tarz yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin giyim kuşamı gibi birçok projeye imza attık. Bu tarz şeyler gizli yapılan işlerdir. Şu ana kadar yapılan işleri gizli yapmaya çalıştık ancak bazen yardımları daha büyük iş adamlarına teşvik olsun diye insanlara göstererek yapmanın da bazen faydası olduğunu düşünüyoruz. Zaten Tuzla Belediyesi, Gönül Elleri Çarşısı ile Tuzla'da dokunmadık bir el bırakmadık. İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında oldu. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı'yı bu konuda kutluyoruz. Bizim gibi iş adamlarını da bu konuda teşvik ederek bu yardıma ortak etmiştir” dedi.







“EN AZINDAN RAMAZAN AYINI RAHAT GEÇİRECEKLER”



İhtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayını rahat geçireceklerini belirterek, ”Bakkal Ramazan Yılmaz,” Bizim için ve ailelerin için çok güzel bir şey. En azından Ramazan ayında rahat geçirirler çünkü gerçekten insanlar borçlarını ödeyemiyorlar. Biz de olmasak, kimse veresiye vermiyor. Bu ailelere veresiye veriyoruz, bazen hiç sorgu sualsiz gidiyorlar. Bazıları ödeyemiyor. Ara ara veriyorlar. Bazen de böyle iş adamları hayırseverler onlar borçları kapatıyorlar” dedi.