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Türk Bayrağı yırtan hadsiz Yunan vekil cezaevi yolunda!

Mensubu olduğu partinin mahkeme kararıyla "suç örgütü" olarak tanınması nedeniyle 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kaçtığı Belçika'da yakalanan ırkçı Yunan milletvekili Yannis Lagos, ülkesine teslim edildi. Lagos, geçmiş dönemde Türk bayrağını yırtarak da provokasyona imza atmıştı.

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:59
Türk Bayrağı yırtan hadsiz Yunan vekil cezaevi yolunda!

lefterios Venizelos havalimanından yoğun güvenlik önlemleri altında Atina Savcılığına getirilen Lagos'un, bu geceyi Atina Emniyet Müdürlüğü binasında geçirdikten sonra yüksek güvenlikli Domokos Hapishanesine sevk edilmesi bekleniyor.

Daha önce Türk bayrağını yırtarak provokasyon yapmaya çalışan Lagos, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra 27 Nisan'da Brüksel'de tutuklanmıştı.

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından 'suç örgütü' olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği 7 Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak, Yunanistan'dan Belçika'ya kaçmıştı.

Irkçı siyasetçi, Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek 'Ulusal Halk Vicdanı' adı altında kendi partisini kurmuştu. 47 yaşındaki Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

YunanistanBelçika


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