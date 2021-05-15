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Sosyal medyada rekor kırdı! İşte İsrail'i en iyi özetleyen karikatür

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamlarını Nazi Almanyası'na benzeten karikatür, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında.

Güncel / 15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:33
Sosyal medyada rekor kırdı! İşte İsrail'i en iyi özetleyen karikatür

Kurulduğu günden beri Ortadoğu'da kan ve gözyaşı akıtan İsrail, Filistin topraklarını küçük parçalar halinde yutuyor, bölge halkını yavaş yavaş öldürüyor, korku ve zorla göçe zorluyor, evlerini yıkıyor, yerlerini Yahudi yerleşimlere pay ediyor.

İsrail, Nazi Almanyası oldu
İsrail'in bugün hala Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze'de Filistlinlilere yönelik acımasız tavrı, ırkçı Nazi Almanyası'na benzetiliyor.

Naziler de 2. Dünya Savaşı'nda önce Almanya'da, sonrasında işgal ettikleri ülkelerde Yahudileri kamplara toplayıp yavaş yavaş öldürmüştü. Onlardan boşalan evleri de Alman vatandaşlarına ve kendilerine yakın gördükleri kişilere vermiş, Yahudilere ait tüm değerli eşyalar ise Naziler tarafından gasbedilmişti.

İşte bu korkunç geçmişi hatıralarında barındıran İsraillilerin Ortadoğu'da kurduğu devlet, Nazilerin kendilerine yaptığı sistematik zulmü Filistinlilere uyguluyor.



'İsrail Naziler'den farksız' dedirten karikatür
Bu benzerliği betimleyen bir karikatür, #HEARGAZA hashtag'i altında birçok Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

Karikatürde yıkılmış bir eve giren ve Filistinli bir kadına silah doğrultan İsrail askeri, aynada kendi yansıması yerine Bir Nazi askerinin, bir Yahudiyi öldürmek üzere olduğunu görüyor.

AlmanyaFilistinİsrail


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