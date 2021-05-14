Sağlık Bakanlığı 14 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı | Kovid-19 son durum

Sağlık Bakanlığı 14 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

Başkan Erdoğan'ın tam kapanmayı duyururken "Vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz" diyerek hedef koyduğu 5 binin altına doğru ilerliyoruz.

11 BİN 394 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Türkiye'de son 24 saatte 203 bin 73 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 394 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 463 bin 16'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 95 bin 390, vefat sayısı 44 bin 301, ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.