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AK Partili vekil Romanlara şirin görünmeye çalışan CHP'li'ye ayar üstüne ayar verdi!

AK Parti’nin roman vatandaşlara sahip çıkmadığını iddia eden CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’ya, AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle tokat gibi bir cevap verdi. AK Parti’nin roman vatandaşların haklarını koruduğunu belirten Bekle “, burada Sayın Purçu konuşurken CHP belediyeleri ne yapmış? Onları bana bir anlatsın, İzmir'de Ege mahallesini ranta peşkeş çekerken Özcan Purçu Vekilimizin gıkı mı çıkmış? Bize onu anlatsın” dedi.

Siyaset / 07 Nisan 2021 Çarşamba 14:36
AK Partili vekil Romanlara şirin görünmeye çalışan CHP'li'ye ayar üstüne ayar verdi!

Dün TBMM'de 8 Nisan Romanlar günü öncesi Roman vatandaşlar üzerinden bir tartışma yaşandı.

AK Parti'nin icraatlerine gözlerini kapayıp, kulaklarını tıkayan CHP'liler yine mesnetsiz bir iddia ile ortaya çıktı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, yaptığı konuşmada AK Parti'nin roman vatandaşlara sahip çıkmadığını ileri sürdü.

CHP'li vekilin iddiasına cevap veren AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, İzmir Ege Mahallesi'ndeki CHP'li belediyenin rant girişimiyle cevap verdi.

'AK Parti döneminde Romanlar ilk defa kendini bu ülkenin eşit, birinci sınıf vatandaşı hissetti'

AK Parti iktidarları boyunca Roman vatandaşların haklarını kazandıklarını hatırlatan Bekle “Bugün, şu kürsüde Romanlarla ilgili eleştirinin yapıldığına şahit oluyoruz. Bakın, bugüne kadar, AK Parti dönemine kadar Romanların, bir şey istemeye tenezzülü dahi olmamıştır. Neden biliyor musunuz? Yapılmayacağını bildiği için. Romanlar, cumhuriyet tarihî boyunca kendileri adına iyi bir şey yapılacağına dair özgüvenleri dahi yoktu. İşte, AK PARTİ döneminde ne oldu biliyor musunuz Sayın Purçu? AK PARTİ döneminde Romanlar ilk defa kendini bu ülkenin eşit, birinci sınıf vatandaşı hissetti arkadaşlar.” ifadelerini kullandı.

'Ege mahallesini ranta peşkeş çekiliyor'

İzmir Ege Mahallesi'ndeki ‘rant' iddialarıyla gündeme gelen kentsel dönüşümü hatırlatan Bekle “Arkadaşlar, burada Sayın Purçu konuşurken CHP belediyeleri ne yapmış? Onları bana bir anlatsın, İzmir'de Ege mahallesini ranta peşkeş çekerken Özcan Purçu Vekilimizin gıkı mı çıkmış? Bize onu anlatsın.” dedi.

Ege mahallesinde ne oldu?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ege Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşümün rezidans rantı amacıyla devreye alındığı ve bu nedenle roman vatandaşların bölgeden gönderilmek istendiği iddia edilmişti. Büyükşehir Belediyesi'nin Roman vatandaşlara borç göndererek kentsel dönüşümü dayattığı ileri sürülmüştü.

Ak PartiMilletvekili

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