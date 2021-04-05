Darbe imalı bildiride ilk sıradaki isim İYİ Partili çıktı! Meral Akşener buna ne diyecek?

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya, söz konusu bildiride emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin ilk sırada olduğunu hatırlatarak, "1 numaralı zevzek İYİ Parti yöneticisi imiş. Monşer Başkan da o yüzden yardımcısına sahip çıkmış anlaşılan? Görünen o ki bu işin altından da NATO/FETÖ çıkacak!.." ifadelerini kullandı.



ERGUN MENGİ'NİN BAŞKANI DA BİLDİRİYE SAHİP ÇIKTI



Ergun Mengi'nin başkan yardımcısı olduğu kuruluşun başkanlığı İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan yapıyor. Erozan, İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı olarak görev yapıyor.



Erozan, emekli tuğamiral Ergun Mengi'nin imzasının olduğu bildiriye sahip çıktı ve "126 emekli Büyükelçi Montrö Sözleşmesi konusunda bundan üç gün önce bir bildiri yayınladığında iktidar 'Monşer'lere kulak asmadı... 103 emekli Amirale kükremesinin sebebi demek ki Montrö Sözleşmesi olamaz... Mesele Deniz Harp Okulu mezunu bile olmayan 'Tarikatçı Amiral'..." dedi.



ÇIRAY: İMZAMI ATIYORUM



İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" dedi.



CİNİSLİ: DEVLET MEMURUNUN TECRÜBELERİNİ AKTARMASINDAN RAHATSIZ OLAN İKTİDAR ACİZDİR



İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise, "İşini ehliyle yapmış, ununu elemiş eleğini asmış emekli devlet memurunun tecrübelerini aktarmasından rahatsız olan, korkan, bunu fırsata çevirmeye çalışan iktidar acizdir" dedi.



AKŞENER: BU BİR ZEVZEKLİKTİR. BU ZEVZEKLİKLERDEN TÜRKİYE ÇOK ÇEKTİ



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınlamasını eleştirdi.



Akşener, "Emekli amirallerin canı sıkılmış ve gece bir bildiri yayımlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum, bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.



