Erdoğan'a hakaret eden zanlı tutuklandı!

Muğla'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ikinci defa gözaltına alınan şahıs tutuklandı.



Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yapılması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler tarafından paylaşımların Ahmet C'ye ait olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Salıverilmesinin ardından sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlara devam ettiği belirlenen şüpheli, bir gün sonra tekrar gözaltına alındı.



Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.