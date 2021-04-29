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Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi! Dikkat çeken 57-A detayı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı. Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Başkan Erdoğan yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Makinalı tüfeğin ismindeki 57 A ibaresinin özel bir anlamı var" dedi ve o detayı açıkladı

Güncel / 29 Nisan 2021 Perşembe 21:18
Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi! Dikkat çeken 57-A detayı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katıldı..

Başkan Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da eşlik etti. Başkan Erdoğan yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi. İşte o fotoğraflar….

MAKİNALI TÜFEĞİN İSMİNDEKİ "57 A" İBARESİNİN ANLAMI

Açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, "Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen sahra topunu 1860 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz kendi sınıfının en iyisi olan BORAN OBÜS'ünü yaptılar. Bugün burada ayrıca yeni geliştirilen platform makinalı tüfeği de inceleme fırsatı bulduk. Makinalı tüfeğin ismindeki 57 A ibaresinin özel bir anlamı vardır.

Başkan Erdoğan MKEK'de yerli ve milli silah ve mühimmatları tek tek inceledi! 57 A ibaresinin özel bir anlamı var
Bu ifade tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşiyle şehit düşen 57. alayın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır. Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. 2017 yılında şehit olan üsteğmenimiz Ozan Olgu Köreke tarafından tasarlanan OZOK el bombası. Makina Kimya Endüstrisi kurumumuz bu projeyi aldı, geliştir ve üretmeye başladı. Hayata geçirilen bu projeler imalat-ı harbiye ruhunun günümüzdeki yansımalarıdır." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan

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