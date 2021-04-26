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AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru

AK Parti, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul ile ilgili söylediği yalanları tek tek deşifre etti.

Güncel / 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:27
AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anlattığı yalanlar ve gerçekler:

YALAN 1: Tankerler ve büyük gemiler Kanal İstanbul'dan geçemeyecek

DOĞRU: İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 99'u, tankerlerin tamamı kanaldan geçebilecek.

YALAN 2: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti 11,5 milyar TL

Doğru: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti yaklaşık 1.8 milyar TL'dir

YALAN 3: Geçişler ücretli olacak

Doğru: Kanal güzergahı üzerinden hali hazırda geçen yollar için yapılacak köprülerde geçiş ücreti olmayacak

YALAN 4: Kanal üzerinde 8 köprü olacak

Doğru: Kanal üzerinde 6 köprü olacak

YALAN 5: Köprülerin maliyeti 140 milyar TL

Doğru: Kanal İstanbul için yapılacak olan köprülerin maliyeti yaklaşık 13 milyar TL

YALAN 6: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti 80 milyar dolar

Doğru: Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar

YALAN 7: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti 30 milyar TL'yi aşkın

Doğru: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti yaklaşık 1 milyar TL

YALAN 8 : Sazlıdere Barajını yok ediliyor. Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 10

Doğru: Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 2,9. Yeni baraj yatırımları ile Sazlıdere'den daha fazla su kaynağı İstanbul'a kazandırıla

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