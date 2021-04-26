AK Parti İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek deşifre etti! 8 yalana 8 doğru

İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun anlattığı yalanlar ve gerçekler:



YALAN 1: Tankerler ve büyük gemiler Kanal İstanbul'dan geçemeyecek



DOĞRU: İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 99'u, tankerlerin tamamı kanaldan geçebilecek.



YALAN 2: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti 11,5 milyar TL



Doğru: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti yaklaşık 1.8 milyar TL'dir



YALAN 3: Geçişler ücretli olacak



Doğru: Kanal güzergahı üzerinden hali hazırda geçen yollar için yapılacak köprülerde geçiş ücreti olmayacak



YALAN 4: Kanal üzerinde 8 köprü olacak



Doğru: Kanal üzerinde 6 köprü olacak



YALAN 5: Köprülerin maliyeti 140 milyar TL



Doğru: Kanal İstanbul için yapılacak olan köprülerin maliyeti yaklaşık 13 milyar TL



YALAN 6: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti 80 milyar dolar



Doğru: Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar



YALAN 7: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti 30 milyar TL'yi aşkın



Doğru: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti yaklaşık 1 milyar TL



YALAN 8 : Sazlıdere Barajını yok ediliyor. Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 10



Doğru: Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 2,9. Yeni baraj yatırımları ile Sazlıdere'den daha fazla su kaynağı İstanbul'a kazandırıla