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CHP'li İBB'nin 'ibadet izin talep formu' uygulamasına sert tepki: Yargı yoluyla hesabını sorarız

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir uygulamaya imza atarak cuma namazına gitmek isteyenlere "ibadet izin talep formu" imzalatmaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, durumun toplu sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu belirterek, "Kimsenin cuma namazı için izin alma zorunluğu yok." dedi. Yalçın, uygulamanın devam etmesi durumunda, "Yargı yoluyla hesabını sorarız." ifadelerini kullandı.

Güncel / 22 Nisan 2021 Perşembe 15:15
CHP'li İBB'nin 'ibadet izin talep formu' uygulamasına sert tepki: Yargı yoluyla hesabını sorarız

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi skandal bir uygulamaya imza atarak cuma namazına gitmek isteyenlere 'ibadet izin talep formu' imzalatmaya başladı.

Yargı yoluyla hesabını sorarız

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, durumun toplu sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu belirterek, 'Kimsenin cuma namazı için izin alma zorunluğu yok.' dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren Yalçın, 'Ya bu uygulamayı yapan kişiden vazgeçin ya da soyadınızdan vazgeçin.' dedi.

İşte Yalçın'ın yaptığı açıklamalardan satır başları;

BUNUN HİÇ KABUL EDİLECEK BİR TARAFI YOK

Uygulama şuursuz bir uygulamadır. Büyükşehir sağlık daire başkanlığının yaptığı çok sağlıksız bir uygulama gözüküyor. İddialar doğruysa diye bir cümle kullanmak istersem ama teşkilatımızla görüştüğümüzde iddiaları doğruladılar. Bunun hiç kabul edilecek bir tarafı yok.

Cuma namazının bu ülkede tartışma konusu olması kadar garabet bir durum olamazdı. Toplu sözleşmede çözdüğümüz bir konuydu, bu kararın uygulanması sorumluluktur. Toplu sözleşme hükümlerini de çiğnemek demektir aynı zamanda.

YA YAPAN KİŞİDEN VAZGEÇİN YA DA SOYADINIZDAN VAZGEÇİN

Bunun bir karşılığı mutlaka olmalıdır. Buradan İmamoğlu'na çağrı yapıyorum ya o uygulamayı yapan ve daha sonra tekzip edilmek zorunda bıraktığınız bu uygulamayı yapan kişiden vazgeçin ya da soyadınızdan vazgeçin.

Senin yaptığın densizliktir deyip görevden alınmalıdır.

Belediye çalışanlarına çağrım şudur kim bu formu imzalamaya mecbur bırakıyorsa kesinlikle buna uymayın. Yargı yoluyla hesabını sorarız. Kimse böyle bir uygulamaya boyun eğmemelidir.

TEVFİK GÖKSU OLAYI DEŞİFRE ETMİŞTİ

Tevfik Göksu; 'CHP'li İBB Yönetimi Cuma namazına giden personelini fişlemeye başlamış. Anlaşılan o özledikleri tek parti dönemini İBB'de yaşatacaklar. Artık bundan sonraki adımları da İBB'de ikna odaları kurmak olacak herhalde' ifadelerini kullanarak ortaya çıkarmıştı.

Göksu; paylaşımında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İbadet İzin Talep Formu'nu da paylaştı.

Söz konusu formda; 'İzinli saatlerimin hafta içi mesai saatlerime ilave edilerek mesai kaybına yol açmayacak şekilde Cuma namazı için gerekli iznin verilmesi için gereğini arz ederim' ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu formda; TC Kimlik numarası, adres, telefon ve sicil numarası da yer alıyor.

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