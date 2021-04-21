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Küstah sözler sonrası Başsavcılık harekete geçti! CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle, ‘tehdit’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Engin Altay hakkında soruşturma başlatıldı

Güncel / 21 Nisan 2021 Çarşamba 15:21
Küstah sözler sonrası Başsavcılık harekete geçti! CHP'li Engin Altay'a suç duyurusu

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlere ilişkin, 'Menderes'in akıbeti' vurgusu yağıldığı gerekçesiyle hakkında 'Tehdit' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı bir televizyon programında, yaptığı, 'Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlara o kadar ileri gitmişti ki Menderes'ten aldıkları güç, yüzle Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı Atatürk'ü Koruma Kanunu yapmak zorunda kaldı ki umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin Menderes'e.' konuşmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, merhum Adnan Menderes'in darbeciler tarafından katledilen bir başbakan olduğu, Menderes'in idam edilmesinin milletin vicdanında derin yaralar açtığı gibi, vesayet odaklarının da Menderes'in akıbetiyle, seçilmiş başbakanları ve cumhurbaşkanlarını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

Engin AltayAdnan MenderesRecep Tayyip Erdoğan

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