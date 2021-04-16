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CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek

CHP zihniyeti KKTC’de Kur’an kurslarının kapatılmasına yönelik karara destek verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İslam ile bir problemlerinin olmadığı yönündeki sözleri ve partililerin seçim sürecinde cami cami gezmesi, tüm bunlara rağmen Kur’an kurslarının kapatılmasını desteklemeleri, CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Güncel / 16 Nisan 2021 Cuma 14:39
CHP ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre oldu! KKTC’deki Kur’an kursu skandalına açık destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) Anayasa Mahkemesi, laiklik ilkesine karşı olduğu gerekçesiyle Kur’an-ı Kerim kurslarının kapatılmasına hükmetti.

Verilen skandal karar kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Türkiye de alınan karara tepki göstererek, Akdeniz’de gerilimin yaşandığı bir dönemde böyle bir adım atılmasının manidar olduğu vurgulandı.

Kıbrıs’ta Kur’an kurslarının kapatılması yönündeki karar büyük bir tepki ve üzüntüye neden olsa da, Kıbrıs ve Türkiye’deki laikçi kafa sevinç çığlıkları atmaya başladı. Türkiye’de yıllarca Kur’an okunmasını yasaklayan Kemalistler, kararı beğeniyle karşıladı.

KKTC’de Kur’an kursları için alınan karar, CHP zihniyetinin ikiyüzlülüğünü de ortaya koydu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve avanesi başörtüsü ile bir sorunları olmadığını söylese de, Kur’an-ı Kerim’e saygı duyduklarını belirtip seçim sürecinde adaylara Kur’an okutsa da, KKTC’deki karara verdikleri tepki gerçek yüzlerini gözler önüne serdi.

CHP’nin arka bahçesi, memleket muhalifi Cumhuriyet gazetesinin “fosilleşmiş” yazarları, kararın ardından gerçek yüzlerini gizleyemedi. CHP’nin sözcüsü gibi yazılar kaleme alan Emre Kongar, laiklik vurgusu yapılan bir mesajı beğenerek, Kur’an kurslarının kapatılmasına destek verdi.

CHP’li Kongar’ın tutumu, akıllara, “CHP’nin Kur’an ile problemi yoksa Emre Kongar gibiler kim?” sorusunu getirdi.

Emre KongarKemal Kılıçdaroğlu

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