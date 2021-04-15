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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin skandalları bir bir ortaya çıkıyor!

Esenyurt Belediyesi'nin hayali hizmetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce 2020 denetim raporunda; olmayan bir okula bakım onarım çalışması yapıldığı belirtilirken; olmayan bir camiye de faaliyet raporunda bakım onarım 'yapıldı' şeklinde gösterildiği ortaya çıktı..

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 23:34
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin skandalları bir bir ortaya çıkıyor!

Esenyurt Belediyesi'nde yaşanan skandallar denetim raporunda gün yüzüne çıkıyor. 2020 yılı faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre; olmayan okula ve camiye yapılmayan bakım onarım çalışmasının 'yapıldı' şeklinde gösterildiği ortaya çıktı. Denetim raporunda yazılı olan Fi Okulu diye bir okulun ve Talatpaşa Camii diye bir caminin olmadığı öğrenildi.

"Fİ OKULU" DİYE BİR OKUL YOK

Yaşanan skandallarla ilgili SABAH'a konuşan Esenyurt Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Gazanfer Karakaş, "Listedeki okullarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmemizde 2020 yılında Esenyurt Belediyesi tarafından okullarda bakım onarım çalışması yapılmadığını ifade ettiler. Dolayısıyla 'yapıldı' denilen bakım onarımın yapılmadığı ortaya çıktı. İkincisi listede yazılı olan 'Fi Okulu' diye bir okul var mı diye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorduğumuzda böyle bir okulun ilçemizde olmadığı ifade edildi. Netice itibariyle olmayan okula yapılmayan bakım onarım faaliyet raporunda yapılmış şeklinde gösterilmiş durumda" dedi.

"TALATPAŞA CAMİİ" DİYE BİR CAMİ YOK

Esenyurt Belediyesi faaliyet raporunda Talatpaşa Camii'ne bakım onarım yapıldığı belirtiliyor. Gerçekte ise Esenyurt'ta Talatpaşa Camii diye bir caminin olmadığı ortaya çıktı. Esenyurt'ta Talatpaşa diye bir mahalle olduğu ve bu mahallede İmam Azam Camii bulunduğu öğrenildi. Ayrıca bu camiye bile bakım onarım çalışması yapılmadığı anlaşıldı.

Hayali okuldan sonra hayali camiye de para harcandığını belirten Gazanfer Karakaş, "Elimizde camilerin listesi var. Burada Talatpaşa Camii diye bir cami yok. İmam Azam Camii var. Oranın imamı ile görüştük. İmam, 'Bir tek toplu iğne bile göndermediler hiçbir şey yapmadılar' dedi. Olmayan bir camiye de faaliyet raporunda bakım onarım 'yapıldı' şeklinde gösterdiler. Öte yandan inşaatı devam eden camilere bir tek çivi bile çakılmadı. Camilerimiz 2 yıldır inşaat halinde ve cemaatimiz de mağdur. Yarım kalan camilerde cemaatler çok zor durumda ibadetlerini yerine getirmeye çalışıyor. Ramazan ayında inşaatları yarım kalan camilerin cemaatleri apartman bodrumlarında derneklerin salonlarında namazlarını kılmaya çalışırken diğer tarafta olmayan camilere bakım onarım yapıldı demek vahim bir durum AK Parti grubu olarak bu işin peşini bırakmayacağız. 128 milyar doların hesabını soranlar önce Esenyurt Belediyesi'nde olmayan okullara camilere bakım onarım çalışması diyerek harcadıkları paraların hesabını vermeleri gerekiyor" diye konuştu.

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Ak Parti

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