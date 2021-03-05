USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

Hrant Dink davasında karar günü! FOX'un FETÖ'cü tetikçisi Ercan Gün için ağırlaştırılmış müebbet istenmişti...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6’sı tutuklu 13’ü firari 76 sanığın yargılandığı davada mahkemenin sanıkların son sözlerini tamamlamasının ardından kararını açıklaması bekleniyor. FOX'un FETÖ'cü tetikçisi sanık gazeteci Ercan Gün’ün, ‘anayasayı ihlal’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden savcılık, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz’ün ‘kasten öldürme’ ve ‘anayasayı ihlal’ suçlarından ayrı ayrı müebbet ve ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘görevi kötüye kullanma’ ile ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istemişti. Dink cinayetine ilişkin davada savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada Ercan Gün'ün, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda Ogün Samast'ın görüntülerini yayınlayarak FETÖ'nün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedilmişti.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 07:33
Hrant Dink davasında karar günü! FOX'un FETÖ'cü tetikçisi Ercan Gün için ağırlaştırılmış müebbet istenmişti...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce gazetenin önünde vurularak öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı davada sona gelindi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada 14 Aralık 2020 tarihinde duruşma savcısı, 68 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını dava dosyasına sunmuştu. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyalarının ayrılmasını talep eden savcılık, 11 sanığın üzerine atılı suçlardan beraatini istemişti.

Dava sürecinde hayatını kaybeden bir sanığın hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcılık, 51 sanığın ise cezalandırılmasını istemişti.

Savcılık mütalaasında, dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 18 yıl 3 aydan 31 yıla kadar hapse mahkum edilmesini istemişti. Mütalaada, İstihbarat Daire eski Başkanı sanık Ramazan Akyürek'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini isteyen savcılık, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'resmi belgede sahtecilik', 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından 21 yıl 6 aydan 40 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanık gazeteci Ercan Gün'ün, 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılmasını talep eden savcılık, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Ali Öz'ün 'kasten öldürme' ve 'anayasayı ihlal' suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ile 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutuklanmasını istemişti.

Mahkeme 10 Şubat'ta görülen duruşmada savunmaların tamamlanması nedeniyle dosyayı incelemek üzere, duruşmayı bugüne ertelemişti.
Bugün görülecek olan 130'uncu celsede sanıkların son sözlerinin tamamlanmasının ardından kararın açıklanmasını bekleniyor.

SAVCILIK: ERCAN GÜN FETÖ'NÜN DİNK CİNAYETİNDEKİ AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Dink cinayetine ilişkin davada savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada Ercan Gün'ün, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda Ogün Samast'ın görüntülerini yayınlayarak FETÖ'nün cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı kaydedilmişti.

Ali ÖzHrant Dinkİstihbarat Daire Başkanlığı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı