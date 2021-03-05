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Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için cenaze töreni

Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için Ankara'da devlet töreni düzenleniyor. Şehitlerimiz törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Güncel / 05 Mart 2021 Cuma 12:20
Bitlis'te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker için cenaze töreni

Türkiye, şehitlerini sonsuzluğa uğurluyor. Bitlis'te şehit olan askerlerimiz için Ankara'da devlet töreni düzenleniyor. Şehitlerimiz, törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

ELAZIĞ'DA TÖREN

Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Elazığ'da uğurlama töreni yapıldı.
Ambulanslarla törenin düzenlendiği Elazığ Havalimanı'na getirilen şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu dua ve helallik alınmasının ardından şehitlerin cenazeleri yapılacak devlet töreni için askeri uçakla Ankara'ya gönderildi.

Tören sırasında şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit cenazelerinin askerlerin omuzunda uçağa taşınması sırasında bazı şehit yakınları şehitlerin naaşlarına sarılarak ağladı, bazısı da "Vatan sağ olsun." dedi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile çeşitli kurumlar adına çelenk gönderildi.

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehit aileleri, silah arkadaşları ve diğer yetkililer katıldı.

Kadir EkinciMehmet Ali Özkan

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