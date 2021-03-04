USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,47 EURO (Alış - Satış) : 8,98 - 8,99

Yunan spikerden bomba açıklama: Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa...

Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa önümüzdeki 10-20 yıl içinde büyük bir güç olur" dedi.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 14:56
Yunan spikerden bomba açıklama: Türkiye'de siyasi bir değişim yaşanmazsa...

Yunan Bluesky kanalının muhabiri İoannis Theodoratos, siyasi bir değişim yaşanmadığı takdirde 10-20 yıl içinde Türkiye'nin büyük bir güç olacağını söyledi.

Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan bir politika izlediği hezeyanında bulunan Theodoratos, 'Neokratis Atinalılar için 'Onları hükmetmek istedikleri için suçlamıyorum, asıl onlara boyun eğmek isteyenleri suçluyorum' diyor. Bizde saldırgan politikalar izleyen Türkleri suçlamıyoruz. Bu onların tarihi, siyasi ve jeostratejik rotasıdır. Asıl bizim duruşumuzu değiştirmemiz gerekiyor' diye konuştu.

Küstah bir şekilde Türkiye'nin bölge için ciddi bir tehdit ve problem olduğunu söyleyen Theodoratos, 'Türkler gerçekten bir problem çünkü Neo Osmanlı jeostratejisinin temel parametrelerinden hiçbirini değiştirmediler. ABD ve Rusya Türkiye'ye zaman veriyor. Tekrar ediyorum Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye zaman veriyorlar. Giderek daha fazla güç elde edebilmeleri için' dedi.

'Siyasi değişim sağlanmazsa Türkiye büyük bir güç olur'
Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurması gerektiğini ifade ederek gülünç sözler sarfeden Yunan profesör sözlerini şöyle sürdürdü:

'Onları hareketsiz tutmalı ve işleri Türkiye'nin aleyhine çevirmemiz gerekiyor. Yaptırımlar başlamalı. Bu yaptırımlar Türkiye'de siyasi bir değişime yol açacak ve yeni bir siyasi akımın Türkiye'ye empoze edilmesinin önünü açacak. Bu siyasi değişim sağlanamazsa Türkiye önümüzdeki 10-20 yıl içinde büyük bir güç olur. Aynı zamanda kendisinden çok daha büyük rakiplere meydan okuyabilecek. Türkiye jeopolitikası kendini Neo Osmanlı varlık olarak yeniden kurmak istiyor. Türkler kendi bölgesel bloğunu oluşturmak istiyor'

'Türkiye merhamet göstermeyecek'
Türkiye'nin Yunanistan'a karşı merhamet göstermeyeceğini ileri süren Theodoratos, sözlerini şöyle tamamladı:

'Yunanistan için en büyük düşmanın kim olduğunu anlamalıyız. Düşman içerideki bazı siyasi güçler değil. Siyasileri desteklersin veya desteklemezsin bu senin seçimin ama Ege'nin karşısındaki (Türkiye) sana bu şansı vermez. Rakibi olacak veya karşısına çıkacak herhangi bir siyasi varlığa hiç şans vermeyecek ve kesinlikle merhamet etmeyecektir.'

YunanistanRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement