Türkiye şehitlerine ağlarken, Sezai Temelli şehitler üzerinden devleti hedef aldı!

Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu, 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimizin ise yaralandı. Tüm Türkiye şehitlerine ağlarken, TELE1'de canlı yayına katılan HDP'li Sezai Temelli skandal sözler sarf etti.



Helikopter kazası üzerinden devleti hedef alan Temelli'nin 'Dolayısıyla iktidar bir helikopter kazasıdır deyip helikopterin hatasına işi bağlayarak aynı Gara'da olduğu gibi kenara çekilemez.'' tepki çekti.