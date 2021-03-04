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Sürpriz rapor yayımlandı! NATO'dan Türk SİHA'larıyla ilgili sürpriz hamle

BAYKAR tarafından geliştirilen ve kendini Suriye, Libya, Dağlık Karabağ gibi savaşlarda kanıtlamış Bayraktar TB2, ses getirmeye devam ediyor. Onlarca ülke silah sistemi alma niyetini açıklarken, uluslararası basın da Türk İHA'larını sayfalarına taşıyarak, savaşlarda oyun değiştirici bir etki yarattığını kaydetti. TB2'nin gücünü son tescil eden ise NATO oldu. Yayımlanan bir rapor İHA'nın başarısını gözler önüne serdi.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 07:58
Sürpriz rapor yayımlandı! NATO'dan Türk SİHA'larıyla ilgili sürpriz hamle

NATO bünyesindeki Müşterek Hava Gücü Mükemmeliyet Merkezi (JAPCC) tarafından hazırlanan 'İnsansız Hava Araçlarına Karşı Kapsamlı Yaklaşım' adlı raporda, Bayraktar TB2'lerin gücünden bahsedildi.

5 farklı bölümden oluşan raporda Bayraktar TB2, raporun 2'inci bölümünün 'Offensive Counter-Air Operations' isimli alt başlığında ele alındı. Bu başlıkta İHA'ların ve İHA'lara karşı geliştirilen füze savunma sistemleri değerlendirildi.

Drone'ları örgütler aktif olarak kullandı
Raporda küçük drone'ların terör örgütleri tarafından operasyonel hale getirildiği belirtildi. DAEŞ'in ve PKK'nın Türkiye'ye karşı kullanmak istediği ancak TSK'nın düşürdüğü bazı eski küçük İHA saldırı girişimlerine dair haberler örnek olarak gösterildi.

Pantsırlere ayrı başlık açıldı
Makalede Rusya'nın Suriye'deki ana karargahı Hmeymim Hava Üssü'ne yapılan drone saldırıları da ele alındı. Bu ani baskınlara karşı Moskova'nın 'Pantsir'leri geliştirdiği belirtildi. Pantsirlerin ilk başta uçaklara ve helikopterlere karşı nokta korumasının yanı sıra, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin, özellikle alçak ve çok alçak irtifalarda uçan araçların 'hassas silah' saldırılarına karşı savunulması için geliştirildiği belirtilen raporda, Pantsir-S1'in küçük ve taktik İHA'larla mücadele etmede ideal bir sistem olduğu aktarıldı.

Pantsırler Bayraktar TB2'leri tespit dahi edemedi
Pantsir bataryaları ile ilgili değerlendirmenin devamında Bayraktar TB2'lerden bahsedildi. NATO raporunda Bayraktar TB2'ler taktiksel İHA kullanımında 'başarılı bir örnek' olarak gösterilerek, 'Türkiye, İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk kez SİHA'ları birincil unsur olarak kullandı. Türkiye, buradaki çok sayıda hedefi SİHA'larla vurdu. Türk yapımı bu SİHA'lar, kara birliklerinin güvenliğini sağlamak için tanklar, hava savunma sistemleri, obüsler ve askeri üsler dahil olmak üzere çok çeşitli askeri hedefleri vurdu ve imha etti. Bu da İHA'ların Yakın Hava Desteği (CAS) konusundaki etkinliğine dair bir kanıt oldu' ifadeleri kullandı.

Suriye'deki aktif Pantsir sisteminin, bu tarz İHA'lar için ciddi bir tehlike arz ettiği ve hemen vurulması gereken bir hedef olduğu vurgulanan raporda, İdlib'deki Rus sisteminin bunu başaramadığı şu cümlelerle açıklandı:

'Aktif Pantsir S-1 sistemi, İHA'lar için büyük tehlikeydi ve hemen yok edilmeliydi. Pantsir S-1'in aktif sistemi, yoğun elektronik harp önlemleri nedeniyle Bayraktar TB2'den ateşlenen küçük ve akıllı mühimmatı radar menzilinde olmasına rağmen tespit edemedi.'

Türk İHA'larının NATO'ya entegrasyonu mümkün mü?
Raporda, Bayraktar TB2'nin Suriye'de gösterdiği bu başarının, düşman saflarında hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıkıcı bir etki bıraktığı belirtilirken, 'NATO, düşman sistemlerini etkisiz hale getirmek için taktik İHA'ları kullanmayı değerlendirmeye ihtiyaç duyabilir. İHASAVAR sistemlerine karşı operasyonel etkinliği artırmak, tehditlere ve silahlı çatışmanın değişen doğasına uyum sağlamak için çıkarılacak dersler NATO'ya aktarılabilir' denildi. Bu söylemle birlikte, Türk İHA'larının NATO'ya entegrasyonu ilk kez dillendirilmiş olundu.

'Bu yenilikçi fikirler, NATO tarafından değerlendirilmelidir'
Raporda, Bayraktar TB2 gibi İHA'ların ve onu durdurmaya çalışan silah sistemlerinin çok hızlı bir şekilde büyüdüğü kaydedildi. Bu araçların, sahada ciddi bir güç çarpanı olduğu aktarılırken, ülkelerin bunları geliştirmeye devam edeceği bildirildi.

Raporun sonunda savaşların ortamının çok değiştiği, düşmanların yeteneklerinin hızla geliştiği ve bu iki teknolojinin de askeri rolünün görülmemiş oranda büyüdüğüne vurgu yapılarak, NATO'nun üstünlüğünü koruması için yenilikçi fikirleri hızla değerlendirmeye alması gerektiği vurgulandı.

'Rus sistemleri bir saat dahi durduramadı'
TB2'nin oyun değiştirici rolüne geçtiğimiz günlerde İbrahim Haskoloğlu'nun Twitch yayına katılan Haluk Bayraktar da değinmiş ve 'En son Karabağ zaferinde gördük. Orada 50'den fazla hava savunma sistemi, 140 civarı tank ve 100'lerce çok namlulu roketatar SİHA'lar sayesinde imha edildi. SİHA'lar bu açıdan oyun değiştirici sistemler. Bayraktar TB2'yi bir saat dahi durduramadılar. Bayraktar TB2 her zaman havada' ifadelerini kullanmıştı.

Suriye

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