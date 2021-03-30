USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,13 EURO (Alış - Satış) : 9,56 - 9,58

Mehmet Soysüren'in öldürüldüğü ve PKK'nın 2 yıl sakladığı ortaya çıktı

Yaklaşık 2 yıl önce hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin ise kırmızı kategoride aranan PKK elebaşlarından "Savaş " kod adlı Mehmet Soysüren olduğu PKK'nın bunu 2 yıl sakladığı ortaya çıktı

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 09:19
Mehmet Soysüren'in öldürüldüğü ve PKK'nın 2 yıl sakladığı ortaya çıktı

Terör örgütü PKK'nın silahlı yapılanması olan HPG'nin sözde askeri konsey üyesi Savaş kod adlı terörist Mehmet Soysüren'in 2 yıl önce öldürüldüğü ortaya çıktı. Örgüt, 'Kimyacı' takma adıyla da bilinen 10 milyonluk kırmızı listedeki teröristin öldürüldüğünü geçtiğimiz günlerde duyurarak kabul etmiş oldu. MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirilen teröristin 3 korumasıyla birlikte öldürüldüğü belirlendi.

EYLEM ÖNCESİNDE YAKALANDI

TERÖR örgütü PKK'nın suikastçı grubunda yer alan 19 yaşındaki kadın terörist Narin Muhammed, İstanbul Bağcılar'da yakalandı. Daha önce yakalanan bir başka teröristin ifadesi sonrasında izine ulaşılan teröristin örgütün infaz timinde yer aldığı iddia edildi.

Savcılık 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Diğer taraftan, zanlının, kendisine gösterilen 25 teröristi daha tespit ettiği ve yapılan teşhis üzerine savcılığın 25 kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement