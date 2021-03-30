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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Karaktersiz insanlar devleti yönetemezler" şeklinde hakaret dolu ifadelerle Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini hedef aldı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini "karaktersiz" diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır." dedi.

Güncel / 30 Mart 2021 Salı 17:18
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil siyasi ahlaka savaş açmaktır' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından açıklama yaparak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.
Çelik, 'Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı makamını ve devlet yönetimini 'karaktersiz' diyerek seviyesiz ifadelerle hedef almasını kınıyoruz. Bu bir muhalefet biçimi değil, siyasi ahlaka savaş açmaktır. Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef almak, siyasi karakter kavramının ne olduğu konusunda bilgisizliğin beyan edilmesidir' dedi.

'UTANÇ VERİCİ BİR DURUM'

Devlet yönetimi hakkında bu şekilde konuşanların siyasi ahlak konusunda en temel derslere ihtiyacı olduğunu belirten Çelik, 'Türkiye'nin hasımlarına ve teröre tek kelime etmeyen, bilakis hasımlarının dilini ve argümanlarını Türkçe seslendirenlerin, ülkemizin milli siyasetini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını kendilerine hedef bellemiş olması utanç verici bir durumdur. Milli iradeyi temsil eden makamları bu şekilde hedef alanlarla siyasi mücadelemizi sürdüreceğiz. Dışarıdaki kara propaganda merkezlerinin diliyle milletin Cumhurbaşkanına saldıranlarla mücadelemiz daha da güçlenerek sürecek' ifadesini kullandı.

Ak PartiKemal KılıçdaroğluÖmer Çelik

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