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CHP'li Semih Şahin’den İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret!

CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, iptal edilen İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret etti. Şahin'in astırdığı afişlerde “İstanbul Sözleşmesi kimden korur? İstanbul Sözleşmesi, okulda öğretmenin, karakolda polisin şiddet ve tacizinden korur” iddiaları yer aldı.

Güncel / 26 Mart 2021 Cuma 00:59
CHP'li Semih Şahin’den İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI'NDAN ÖĞRETMENLERE VE POLİSLERE HAKARET

Sabah'ta yer alan habere göre; CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; İstanbul Sözleşmesi üzerinden öğretmenlere ve polislere hakaret etti.

Semih Şahin, 'İstanbul Sözleşmesi kimden korur?' başlıklı afişleri kentin çeşitli alanlarında bulunan bilboardlara astırdı. Semih Şahin'in imzasının bulunduğu afişlerde, "İstanbul Sözleşmesi kimden korur? İstanbul Sözleşmesi, okulda öğretmenin, karakolda polisin şiddet ve tacizinden korur" iddiaları yer aldı.



"NE KADAR REZİL VE SEFİL BİR ADAM OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in eğitimcileri hedef aldığını söyledi.
Yalçın; "CHP Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, 'İstanbul Sözleşmesi kimden korur?' bilboardlarıyla, 'İstanbul Sözleşmesi, okulda öğretmenin şiddet ve tacizinden korur' diyerek eğitimcileri hedef almış ve ne kadar rezil ve sefil bir adam olduğunu ortaya koymuştur. Haddini Bil Semih Şahin.." dedi.

ÇAKIRCI: "BU ZİHNİYETİ LANETLİYORUM"

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı da, "Tacizci ve tecavüzcü sapıklar herkesi kendileri gibi zannediyor. Babayı, kardeşi, eşi, öğretmeni tacizci gören bu zihniyeti lanetliyorum. LGBTİ(Q+) sapıklığını meşrulaştıran İstanbul sözleşmenizle birlikte yeriniz çöp sepeti olmuştur" diye konuştu.

Eğitim-Bir-Sen Ankara 6 Nolu Şube Başkan Vekili Sinan Tunçbilek: "Kişi kendinden bilirmiş işi... "

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