Başkan Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reformun takvimi açıklanıyor

Türkiye, yatırım ortamının güçlendirilmesinden çalışma yaşamına, sosyal güvenlikten ekonomiye kadar her alanda tarihi reformlara imza atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği ekonomi reform paketi takvimi ve eylem planı yarın açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı reform paketindeki maddelere ilişkin yasa ve yönetmelik taslaklarına yönelik çalışmayı tamamladı.



YATIRIMCIYA ANLATILACAK

Bakanlık bir sonraki adım da Avrupa Birliği ile G20 ülkelerinin büyükelçileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek reformların detaylarını anlatacak. Ekonomi reform paketi ihracatçıdan vatandaşa, esnaftan sanayiciye kadar her kesimi kapsıyor. Ekonomideki gelişmeleri izlemek adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında iki yeni yapı oluşturulması, fiyat istikrarı için yeni bir komite oluşturulmasına yönelik çalışmalar da başladı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'kamu maliyeti, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık, istihdam, kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet, piyasa gözetimi ve denetimi' olmak üzere 10 başlık altındaki reform paketine ilişkin eylem planını ayrıntılandırdı.



DÜZENLEMELER HAZIR

Eylem planı ve takvim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, geçen hafta yaptığı açıklamada en geç Salı günü açıklayacaklarını söylemişti. Eylem planında sorumlu kuruluşların eylemi ne kadar sürede tamamlayacağı ortaya konuldu. Paketteki her bir maddenin altında yüzlerce, onlarca sayfalık çalışma olduğunu belirten Bakan Elvan, bununla ilgili yasa ve yönetmeliklerle ilgili hazırlıkların da hemen hemen tamamlandığını ifade etmişti.



TÜRKİYE'Yİ CAZİBE MERKEZİ YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, paket kapsamında faizsiz finansa ilişkin atılacak adımların sektörde büyük bir boşluğu doldururken, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekeceğini söyledi. Bayındır, reformların toplumun her kesimini ilgilendiren önemli eylem maddeleri içerdiğini belirterek, programda öne çıkan maddelerden birkaçının faizsiz finans sistemini doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.



Servet Bayındır, reform programında ifade edilen Merkezi Danışma Kurulu'nun İslami finansa ilişkin ilke ve standartları üretip yayımlaması, kurumlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi noktasında hakemlik yapması, sektörü İslami finansal ilkelere uyum noktasında gözetip denetlemesi, böylece sistemin içeride ve dışarıda güvenilirliğini temin etmesinin beklendiğini kaydetti.



BAKAN ELVAN YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

'Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz' diyen Bakan Elvan, farklı ülkelerin ve büyükelçilerin paketle ilgili bilgi istediğini belirterek, yabancı yatırımcılarla da bir araya gelerek programı kapsamlı bir şekilde anlatacaklarını söyledi.



Bu görüşmelerde, yatırımcıların güvenini güçlendiren 'yatırımların teşvik edilmesi, özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun, devlet destekleri reformu, yatırım teşvik sisteminin reforma edilmesi' başlıkları tüm ayrıntılarıyla anlatılacak.



Bakanlık üç ayda bir gerçekleştireceği reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendirerek kamuoyu ile paylaşacak. Reform paketinin makroekonomik istikrara yönelik tedbirler dışında yapısal reform ayağında önemli bir çerçeve oluşturuldu. Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu kurulacak. Yatırımcılar kamuyla problemlerini mahkemeye gitmeden çözebilecek.