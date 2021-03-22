USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

Başkan Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reformun takvimi açıklanıyor

Türkiye tarihi reformlara imza atıyor. Başkan Erdoğan’ın getirdiği ekonomik reform paketi takvimi yarın açıklanıyor. Paket, ihracatçıdan vatandaşa her kesimi kapsıyor

Ekonomi / 22 Mart 2021 Pazartesi 09:24
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Ekonomide reformun takvimi açıklanıyor

Türkiye, yatırım ortamının güçlendirilmesinden çalışma yaşamına, sosyal güvenlikten ekonomiye kadar her alanda tarihi reformlara imza atıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği ekonomi reform paketi takvimi ve eylem planı yarın açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı reform paketindeki maddelere ilişkin yasa ve yönetmelik taslaklarına yönelik çalışmayı tamamladı.

YATIRIMCIYA ANLATILACAK
Bakanlık bir sonraki adım da Avrupa Birliği ile G20 ülkelerinin büyükelçileri ve yatırımcılarla bir araya gelerek reformların detaylarını anlatacak. Ekonomi reform paketi ihracatçıdan vatandaşa, esnaftan sanayiciye kadar her kesimi kapsıyor. Ekonomideki gelişmeleri izlemek adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında iki yeni yapı oluşturulması, fiyat istikrarı için yeni bir komite oluşturulmasına yönelik çalışmalar da başladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'kamu maliyeti, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık, istihdam, kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet, piyasa gözetimi ve denetimi' olmak üzere 10 başlık altındaki reform paketine ilişkin eylem planını ayrıntılandırdı.

DÜZENLEMELER HAZIR
Eylem planı ve takvim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, geçen hafta yaptığı açıklamada en geç Salı günü açıklayacaklarını söylemişti. Eylem planında sorumlu kuruluşların eylemi ne kadar sürede tamamlayacağı ortaya konuldu. Paketteki her bir maddenin altında yüzlerce, onlarca sayfalık çalışma olduğunu belirten Bakan Elvan, bununla ilgili yasa ve yönetmeliklerle ilgili hazırlıkların da hemen hemen tamamlandığını ifade etmişti.

TÜRKİYE'Yİ CAZİBE MERKEZİ YAPACAK
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Servet Bayındır, paket kapsamında faizsiz finansa ilişkin atılacak adımların sektörde büyük bir boşluğu doldururken, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekeceğini söyledi. Bayındır, reformların toplumun her kesimini ilgilendiren önemli eylem maddeleri içerdiğini belirterek, programda öne çıkan maddelerden birkaçının faizsiz finans sistemini doğrudan ilgilendirdiğini söyledi.

Servet Bayındır, reform programında ifade edilen Merkezi Danışma Kurulu'nun İslami finansa ilişkin ilke ve standartları üretip yayımlaması, kurumlar arasındaki uygulama farklılıklarının giderilmesi noktasında hakemlik yapması, sektörü İslami finansal ilkelere uyum noktasında gözetip denetlemesi, böylece sistemin içeride ve dışarıda güvenilirliğini temin etmesinin beklendiğini kaydetti.

BAKAN ELVAN YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK
'Türkiye'nin önünde çok önemli bir fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz' diyen Bakan Elvan, farklı ülkelerin ve büyükelçilerin paketle ilgili bilgi istediğini belirterek, yabancı yatırımcılarla da bir araya gelerek programı kapsamlı bir şekilde anlatacaklarını söyledi.

Bu görüşmelerde, yatırımcıların güvenini güçlendiren 'yatırımların teşvik edilmesi, özel kesim yatırımlarının korunması hakkında kanun, devlet destekleri reformu, yatırım teşvik sisteminin reforma edilmesi' başlıkları tüm ayrıntılarıyla anlatılacak.

Bakanlık üç ayda bir gerçekleştireceği reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısını değerlendirerek kamuoyu ile paylaşacak. Reform paketinin makroekonomik istikrara yönelik tedbirler dışında yapısal reform ayağında önemli bir çerçeve oluşturuldu. Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu kurulacak. Yatırımcılar kamuyla problemlerini mahkemeye gitmeden çözebilecek.

Lütfi ElvanRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement