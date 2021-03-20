Osman Gökçek'ten İmamoğlu'nun gazi yakınını tehdit etmesine sert tepki!

Sürmanşet yine bomba konularıyla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın en çok öne çıkan konularının konuşulduğu programda konuşan Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine tepki gösteren gazi yakınını tehdit etmesini sert sözlerle eleştirdi.



Öncelikle gösterdiği demokratik tepki için gazi yakını vatandaşı tebrik eden Osman Gökçek, İstanbul'da İmamoğlu'nun ve Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın hala HDP'ye diyet ödediğinin altını çizdi.



İmamoğlu'nun 18 Mart Çanakkale Şehitleri'ni Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin Yıldönümü'nde şehitliğe gitmesini samimiyetsiz bulduğunu söyleyen Gökçek, aynı İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP'li Pervin Buldan'la ağaç dikmeye gittiğini hatırlattı.



İşte o anlar;



