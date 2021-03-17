Ankara'da saltanat devam ediyor! Kiralık araçları eleştiren Mansur Yavaş yine araç ihalesine çıktı!

En son kendisine 2 Milyon TL'lik bir makam aracı alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı grup toplantısında 'Araba saltanatına son vereceğiz' diyerek hükümeti eleştirmişti.



Kılıçdaroğlu'nun 2 Milyon TL'lik makam aracı olmasına rağmen 8 Mart tarihinde TBMM Başkanlığı'ndan makam aracı talep ettiği ortaya çıktı.



Muhalefetin iktidarı eleştirmek için bu sıralar en çok kullandığı yol 'lüks araç kullanmı'. Kiralanan kullanılan araçların israf olduğunu söyleyerek hükümete karşı algı çalışmaları düzenlemelerine rağmen Kılıçdaroğlu'nun lüks araç istemi sonrası CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da araç kiralama ihalesine çıktığı öğrenildi.



İhalede öne çıkan şartnamede ise araç özelliklerinin ; 17” elmas kesim jant. viraj için aydınlatmalı ön sis far. siyah renk. yağmur sensörü.bulunması yönünde isteklerin yer aldığı görüldü.









